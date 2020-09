Xbox Series X: „The Last of Us“-Killer von The Initiative ist bereits spielbar

The Initiative Logo- (C) Microsoft

Es ist kein Geheimnis: Microsoft hatte die letzten Jahre seine Schwierigkeiten mit hochwertigen Exklusivtiteln. Nicht umsonst ist die PS4 der Xbox One davongezogen, nicht nur nach dem Patzer zum Release. Mit der Xbox Series X möchte man in Redmond (USA) vieles besser machen. Phil Spencer, der Xbox-Chef, konnte letzte Woche die Übernahme von Bethesda feiern. Doch ein Studio, dass es bei den Xbox Game Studios schon länger gibt, The Initiative, arbeitet an einem Titel der es von der Intensität und Handlung von The Last of Us 2 von Naughty Dog aufnehmen soll. Nur nicht so brutal.

Was es ist? Wissen wir nicht! Das es groß wird? Gilt als sicher. Es ist die Rede von einem bisher nicht veröffentlichten Titel von The Initiative. Drew Murray, Design Director, der zuvor bei Insomniac an Titeln wie Ratchet & Clank und Sunset Overdrive gearbeitet hat, veröffentlichte kürzlich ein Bild seiner Tochter auf Twitter, die dabei Videospiele spielt. Er erklärte, dass er sie eine Stunde land das neue Xbox-Exklusivspiel von The Initiative spielen ließ. „Es ist ein paar Monate her, seit sie das letzte Mal gespielt hat und sie sagt, es ist viel besser geworden“, sagte Murray in seinem Tweet. Damit scheint ausgeschlossen, dass es ein reines Erwachsenen-Spiel werden wird (oder es gibt auch jugendfreie Bereiche im Spiel).

Angesichts der Spiele, an der Drew Murray bisher gearbeitet hat, ist es nicht verwunderlich, dass der Titel für Kinder geeignet ist. Andererseits sind viele Fans auf Twitter enttäuscht, dass das Spiel kein reiner Titel für erwachsene Spieler wird.

She was struggling to sleep and I was in a good mood, so I carried her upstairs on my back and let her play the @TheInitiative @Xbox game for an hour. It’s been a few months since she last played and she says it’s gotten a lot better y’all. #gamedev #dadlife #playtest pic.twitter.com/pmvhfljegy — Drew Murray (@PlaidKnuckles) September 26, 2020

Woran könnte The Initiative arbeiten?

Da das Studio erst vor ein paar Jahren gegründet wurde, ist es durchaus möglich, dass Xbox-Fans das Spiel 2020 überhaupt nicht präsentiert bekommen. Wahrscheinlich müssen wir uns auf 2021 gedulden.

Wenn man Gerüchten glauben will, arbeitet The Initiative an einem Perfect Dark-Spiel. Es soll aber KEIN Ego-Shooter sein, sondern anscheinend nur im selben Universum spielen. Ein Action-Adventure mit hochmoderner Grafik und etlichen Online-Funktionen. Allerdings sind dies bisher nur Spekulationen, bis die Xbox Game Studios es anders offiziell berichten. Doch immer wieder wird behauptet: dieses Studio ist das Gegenstück zu Sonys Naughty Dog.

Vielleicht erfahren wir bei den „Game Awards 2020“ etwas mehr über das Spiel. Bis dahin gibt es nämlich keine große Bühne, die sich Microsoft für dieses Spiel lohnen würde.

Was denkt ihr? Kommt hier ein großer Titel auf uns zu? Immerhin befinden sich in diesem Spielestudio einige Entwickler-Veteranen. – Sagt es uns doch in den Kommentaren!