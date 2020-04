PlayStation 5-Design-Enthüllung könnte früher kommen, als wir dachten

Tokio, Japan/Redmond, USA – Da die diesjährige E3 wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt wurde, könnten die Enthüllungs- und Spiele-Showcases der PlayStation 5 sowohl für sie als auch für die Xbox Series X früher als erwartet erscheinen. Sony hat die technischen Daten seiner Next-Gen-Konsole vorgestellt, aber nicht die Konsole selbst. Sicherlich gibt es auch eine Reihe exklusiver Spiele-Ankündigungen, die Sony und Microsoft vorbereitet haben. Diese Enthüllungen könnten früher stattfinden, wenn es nach Daniel Ahmad geht.

Für Konsolenhersteller ist es eine ebenso seltsame Zeit wie für ihre unter Quarantäne gestellten Kunden, und Microsoft und Sony gehen möglicherweise völlig unterschiedliche Wege, um ihre neuen Maschinen als Reaktion auf die anhaltende globale Gesundheitskrise zu präsentieren. Obwohl Sony vorhatte, sein E3-Showcase abermals nach 2019 zu streichen, wirkt sich das überfüllte Feld der Konferenzen der Spielebranche, die sich um E3 drehen, immer noch stark auf das Timing des Unternehmens aus, wenn es um Ankündigungen geht. Und es wird mit ziemlicher Sicherheit im Laufe des Jahres nicht an diesen mangeln, da sich einige Exklusiv-Games für PlayStation 5 und Xbox Series X in ihrer Abschlussphase befinden. Die beiden Konsolen werden zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen.

Ein Analyst der Spielebranche, Daniel Ahmad, sagt, dass das Informationsvakuum, das durch die Abwesenheit der E3 entsteht, eher früher als später gefüllt wird. Er behauptete auf Twitter, dass die geplanten Ankündigungen der abgesagten Konferenz “aus dieser Woche verschoben” wurden, wobei einige von ihnen “viel früher” verschoben wurden. Daniel Ahmad gab zwar zu, dass einige öffentliche Enthüllungen weiterhin wie zuvor geplant stattfinden werden, behauptete jedoch auch, dass das “erste richtige Konsolen-/Spiele-Showcases der nächsten Generation viel früher sind”, was in einer so unsicheren Zeit eine beispiellose und aufregende Entwicklung wäre. Wie wir berichtet haben hat Microsoft laut diversen Gerüchten zwei (digitale) Veranstaltungen für die Xbox Series X in Planung.

With E3 cancelled, a lot of the planned reveals / announcements have been moved out of that single week.

Some are now much earlier, others much later. Some still during E3 week ofc.

The first proper next gen console/games showcase is much earlier too.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 19, 2020