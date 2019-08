Halo Infinite verspricht die Neuerfindung zu sein, die das Halo-Franchise seit einiger Zeit benötigt. Obwohl es vieles gibt, was wir noch nicht über das Spiel wissen, wissen wir, dass eine der Möglichkeiten des Spiels darin besteht, es neu zu erfinden Die Serie öffnet sich in Bezug auf Design und Struktur und wird im wahrsten Sinne des Wortes „größer“.

Vor kurzem sprach Matt Booty, Leiter der Xbox Game Studios, in einem Interview auf der Game Informer Show über den kommenden Ego-Shooter (mit Rollenspiel-Elementen) von 343 Industries und wie es geplant ist, größer zu werden. Obwohl er es nur ungern „Sandbox“ nannte, gab er dennoch einige sehr interessante Details an.

„Ich denke, das Erste, was sehr cool ist, was dieses Spiel angeht, ist, wie sie über die Erweiterung der Welt denken“, so Booty. „Ich werde nicht so weit gehen, Sandbox zu sagen, weil du Sandbox aufbringst und die Leute diesen Begriff mit vielen anderen Dingen überladen. Aber was das Team tut, um ein größeres Universum und eine größere Anzahl von Gameplay-Szenarien aufzubauen und einfach mehr Dinge zu erforschen, ist fantastisch. Und es ist so, als ob die Dinge, an denen gearbeitet wird, wirklich cool sind. „