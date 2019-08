Der nächste große Eintrag in der Halo-Geschichte, Halo Infinite, wird ohne Zweifel ein Erfolg für Microsoft und Entwickler 343 Industries. Dieser bestätigte nun, dass es nicht nur ein geistiger Neustart der Serie ist, sondern auch das man damit ordentlich auf der Xbox One spielen kann. Immerhin handelt es sich um einen Start-Titel der Xbox Scarlett (Projektname) und wird auch für Windows PC erscheinen.

Obwohl Halo Infinite ein Starttitel für die Xbox Scarlett sein wird, wird es nicht exklusiv sein – es wird auch für PC und Xbox One veröffentlicht. Angesichts der Tatsache, dass es offensichtlich versuchen wird, alles zu tun, was es kann, mit der viel leistungsstärkeren Hardware der Scarlett, wie wird es auf der Xbox One aussehen und laufen? Wird die aktuelle Gen-Konsole mit einer viel schlechteren Version des Spiels auskommen müssen? Nicht so laut Halo-Chef Frank O’Connor.

Xbox One-Gamer sind nicht „Bürger zweiter Klasse“

Im Gespräch mit YouTuber Blackmist523 sagte O’Connor, dass die Xbox One nicht als „Bürger zweiter Klasse“ behandelt wird und dass der aufstrebende Shooter-Titel immer noch „fantastisch spielt und aussieht“. Sicher ist auf jeden Fall das der kommende Halo-Eintrag für die Scarlett optimiert sein wird. Aber…

„Das Spiel sieht fantastisch aus, aber es wird auch auf der Xbox One unglaublich aussehen. Und es wird auch zum ersten Mal ab dem ersten Tag am PC laufen, dass ist auch für uns aufregend. Das hat die Art und Weise, wie wir uns entwickeln und wie wir über Dinge nachdenken, geändert. Wir sind jedoch stets bemüht, das bestmögliche Hardware-Ziel zu erreichen.“ […] „Wir bauen es so, dass es auf Xbox One abgespielt wird und fantastisch aussieht, und dann ist alles andere Plus-Plus-Plus, aber wir haben ein paar Tricks in den Ärmeln, über die wir nachdenken.“

Das entsprechende Angebot wurde mit einem Zeitstempel versehen. Halo Infinite ist für Xbox One, Xbox Scarlett und PC zu Weihnachten 2020 erhältlich. Zuvor erhält das Spiel auch Betas für die Xbox One. Darüber hinaus versprechen 343 Industries und Microsoft, dass die E3 im nächsten Jahr ein „großer Moment“ für den Master Chief wird.