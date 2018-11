Microsoft hat gegenüber Sony ein Problem, dass sind die fehlenden Exklusiv-Marken. Eine Marke hebt sich jedoch von allen ab, nämlich Halo. Ohne den PC-Shooter, den seinerzeit Bungie für eine neue nVidia-Grafikkarte gezeigt hat, hätte es die bisherigen Xbox-Konsolen so nie gegeben.

Halo ist eigentlich der Grund, warum Microsoft eigentlich mit Spielekonsolen überhaupt Fuß fassen konnte. Wo wäre Microsoft ohne den Supersoldaten aus der Zukunft? Aber Halo ist auch ein Franchise, dass im letzten Teil mehr als „gestolpert“ ist. Der jüngste Beitrag, Halo 5: Guardians, hat die Fans (und uns) gespalten. Um Gamer wieder zurückzugewinnen und die Serie wieder auf Kurs zu birngen, hat Microsoft Halo: Infinite, das nächste Projekt im Halo-Universum, (zu früh) angekündigt.

Was wir wissen ist rar. Dennoch erfüllt es mich mit Hoffnung und Zuversicht.

John, wir sind wieder im Geschäft! In Halo 5: Guardians spielten wir einerseits mit dem Master Chief und andererseits mit dem Spartan Locke. Es war ein sehr kontroverserer Wandel, dem die Fans nicht wirklich etwas abgewinnen konnten. Für Halo: Infinite wird sich Entwickler 343 Industries wieder auf den wichtigsten, grün gepanzerten Hauptprotagonisten der Saga konzentrieren. Und das ist gut so!

„Das Team hörte das laute und deutliche Feedback zu der Zeit, die er als Master Chief in Halo 5 verbrachte. In Halo Infinite wird sich das Spiel auf den Master Chief konzentrieren und seine Saga nach den Ereignissen von Halo 5 fortsetzen“, so Chris Lee (Studio Head, FPS) in einem Blogbeitrag auf HaloWayPoint.com.