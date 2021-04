PlayStation 5 im Jahr 2021: Die 10 besten PS5-Spiele

PS5 DualSense-Controller erkennt möglicherweise seine Spieler selbst. (C) Sony

[UPDATE] Das neue Jahr steht in den Startlöchern und so steht uns auch eine neue Gaming Saison bevor. Nicht nur wir starten in eine neue Zeit, für zwei brandneue Konsolen Generationen steht auch viel Neues bevor. Da ich selbst eine PlayStation 5 ergattern konnte und schon seit Jahren auf der Sony Seite spiele, habe ich mir die Roadmap für dieses Jahr angesehen. Ich teile mit euch nun meine Liste der 10 besten Spiele die 2021 auf der PS5 erscheinen werden.

Dies ist kein Ranking, sondern rein objektive Einschätzung. Aufgrund der anhaltenden Pandemie und dem daraus resultierenden Home Office für viele Videospiele-Entwickler kann es zu ungeplanten Release-Verschiebungen kommen.

Hitman 3 – Januar 2012

Agent 47 hat sich bereits einen Namen gemacht. Die Hitman Serie hat ihre Fans, die genau wissen, was sie von diesem tödlichen Agenten erwarten können. Darum zählt Hitman auch zu den 10 besten Spielen die 2021 auf der PS5 erscheinen.

Hitman 3 erhöht die Bandbreite an Möglichkeiten, sein Ziel auszuschalten, um ein Vielfaches. Denn Agent 47 hat nicht etwa die Lizenz zu töten, es ist sein Auftrag. Ob man dies wie einen Unfall aussehen lässt, wie eine Lebensmittelvergiftung oder gar das Büro des Ziels mit einem Gewehr stürmt, ist ganz dem Spieler überlassen.

Hitman 3 erschien am 20.01.2021 für PS5 und die Entwickler IO Interactive arbeiten bereits an ihrem nächsten Agenten Spiel. James Bond soll wieder auf den Konsolen erscheinen und dafür suchen sie sogar noch Mitarbeiter.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Juni 2021

Dass die Beiden auf der Liste der 10 besten PS5 Spiele 2021 landen, war ja wohl klar. Ratchet & Clank Games konnten bislang Fans immer begeistern und das nicht zu wenig.

In den ersten Videos sieht man nicht nur wieder ein schräges Space Abenteuer des Duos, sondern auch die unglaublich schnellen Ladezeiten der PlayStation 5 SSD. Der Wechsel zwischen den Dimensionen läuft flüssig und verspricht ein vielschichtiges Abenteuer. Das Interdimensionale Plattform Action Erlebnis hat noch kein offizielles Datum erhalten, soll aber innerhalb des ersten Halbjahres den Weg auf die Konsole finden.

Bis dahin wird Ratchet & Clank: Rift Apart bereits heiß erwartet von den Fans der Serie.

Horizon Forbidden West – Q3/Q4 2021

Horizon Zero Dawn war ein wahrer Erfolg. Es konnte grafisch, spielerisch und auch von seiner innovativen Idee, Spieler weltweit in seinen Bann ziehen. Ein zurecht gefeiertes und beliebtes Game.

Natürlich landet die Next-Gen Fortsetzung unter den 10 besten Spiele die 2021 für PS5 erscheinen.

Bedenkt man, in welcher Qualität das erste Game auf der PS4 erschienen ist, kann man nur mit Vorfreude dieses Spiel erwarten. Mit den Möglichkeiten welche die neue Konsole bietet, könnte hier wieder etwas gewaltiges auf Spieler zukommen. Im zweiten Halbjahr soll Horizon Forbidden West erscheinen, jedoch ist noch kein genaues Datum bekannt.

Returnal – April 2021

Dieses Game landete im April in den Läden, und wird bereits Gelobt als der must have PS5 Spiele Exklusivtitel 2021.

Returnal wird aktuell gefeiert als der beste neue Exklusivtitel den Sony zu bieten hat. Ein Story basierter Shooter mit einer der härtesten Nebenwirkungen die ein Game haben kann. Man kann nicht speichern. Man müsste das Spiel also in einer Sitzung beenden, was unmöglich ist. Returnal speichert nur am Beginn des Spiels, dafür aber alle Handlungen die man zwischen dem Start und dem Tod des Charakters gemacht hat. Man steckt also in einer Endlosschleife fest und muss in diesen Versuchen einen Weg finden das Spiel zu beenden.

Kena: Bridge of Spirits – Q4 2021

Kena: Bridge of Spirits wurde massiv verschoben aufgrund der momentanen Pandemie. Das Game konnte aber mit seiner ersten Ankündigung viel Neugier wecken. Der Stil, das Gameplay und auch der insgesamt Eindruck sind sehr stimmig. Ein Action Adventure zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Ohne jetzt zu viel zu interpretieren, da ich von dem Spiel zu wenig weiß, so könnte es sich hier um einen Überraschungshit handeln. Wenn die Story spannend aufgebaut wird zwischen diesen beiden Welten und die, doch sehr knuffige, Optik des Games so abliefert wie es gezeigt wird, so heißt es Festhalten.

Kena würde im Ranking der PS5 Spiele die für 2021 erscheinen, aller Vermutung nach, weit oben landen.

God of War: Ragnarok – 2021

Keine Most-Wanted Liste für PlayStation ohne den Griechen mit dem charismatischen Lächeln. God of War für die PS4 hat die Serie rund um Kratos neu aufpoliert.

Mit einem Grafik-Boost der unglaublich gut aussah und einem neuen Spielkonzept, dass seinen Sohn mit einbezog. Der Teaser am Ende des Spiels machte Fans von der ersten Sekunde neugierig auf die Fortsetzung. So ist Ragnarok nicht nur eines der besten PS5 Spiele die 2021 erscheinen, sondern vermutlich einer der meist erwarteten Titel für die PlayStation 5 generell. Von God of War: Ragnarok ist bislang nur Spekulation und Theorie bekannt, allerdings soll es noch dieses Jahr erscheinen. Es bleibt spannend.

Aber wird God of War: Ragnarok vielleicht auch für die PS4 erscheinen?

Resident Evil 8: Village – Mai 2021

Resident Evil gehört zur Videospiel Industrie wie die Nacht zum Tag. Es ist nicht mehr weg zu denken. So erreicht das Franchise mit „Village“ nun seinen achten Titel. Dieses Game soll wohl anknüpfen an RE 7 oder zumindest einen Charakter fortführen. Abgesehen von der, wie gewohnt, atmosphärischen Grafik, wurde noch Anderes ergänzt. In diesem Teil hat man es mit Werwölfen und Hexen zu tun, die einem ans Leder wollen.

Es heißt wieder ums Überleben zu kämpfen und Resident Evil: Village verdient sich einen Platz als eines der 10 besten Spiele die für PS5 2021 erscheinen werden.

Das Game erscheint am 07.05.2021 und soll Horrorfans Weltweit in seinen Bann ziehen. Ob es das schaffen wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin warten auch wir auf weitere News zu RE8.

Far Cry 6 – Q1 2021

Far Cry hat schon immer gezeigt wie Weit man gehen kann darin, den Spielern eine komplett offene Sandbox zu bieten. Dass man zu 100 % selbst bestimmen kann, auf welchem Weg man sich der Story und auch den einzelnen Zielen nähert. In manchen Teilen der Serie, kann man die Story sogar instant durchspielen, einfach indem man in der ersten Szene NICHTS tut. So weit gehen die Entwickler um wirklich jede Option offen zu halten.

Was Far Cry 6 also auf einer so leistungsstarken Konsole wie der PlayStation 5 bieten wird, bleibt nur auszumalen. Fix ist allerdings, dass man dieses Game als eines der PS5 Spiele des Jahres 2021, auf keinen Fall übersehen sollte.

Über den Release von Far Cry 6 wird noch theorisiert.

Outriders – April 2021

Outriders ist vermutlich jetzt schon der Looter Shooter des Jahres. In einem Cover Basierten Shooing Game, welches aber nicht auf das Cover angewiesen ist, lässt Outriders die Spieler ihren eigenen Stil finden. Die vier unterschiedlichen Klassen sind verschieden Skillbar und dadurch kann man diese dem eigenen Spielstil anpassen. Mit einem grafisch sehr starken und Action geladenen Gameplay, gepaart mit einem komplexen aber entsprechend fesselnden Loot bzw. Upgrade System. Outriders hält sich derzeit, trotz diverser hartnäckiger Bugs, in den Spielcharts über alle Plattformen.

Ist man Shooter Fan oder auch Fan von Dungeon Crawlern wie Diablo, so sollte man Outriders nicht verpassen.

Nach einigem auf, ab und den ersten Patches, ist das Game noch immer stark besucht auf der PlayStation 5. Was die ersten Reviews angeht, so ist Outriders definitiv etwas frischer Wind in der Looter Shooter Nische.

It Takes Two – März 2021

Und auch wenn das kommende Jahr 2021 für die PS5 voller Blockbuster und Triple-A Spiele ist, so möchte ich hier ein kleines Indie Projekt vorziehen.

It Takes Two zeigt unglaublich schönes und innovatives 2 Spieler Coop Gameplay, in einer herzzerreißend schönen Story verpackt. Dieses Game voller Witz, Liebe und Puzzle-Plattforming, hat das Potenzial zur Coop Sensation zu werden. In einer Optik die ein bisschen an Sackboy erinnert und einem Liebespaar, dass mal verliebt war. Stellt man sich zusammen nicht nur den Herausforderungen des Spiels, sondern wie es den Anschein hat, auch denen einer Beziehung. Mein Hinweis des Jahres: Unbedingt ein Auge darauf werfen und selbst erleben.

It Takes Two erschien am 26. März 2021 und begeistert seither Player weltweit. Die Reviews zu dem Game überschlagen sich vor Lob.

Für die PS5 erwarten wir 2021 noch viel mehr Spiele

Die Liste würde hier aber jeden Rahmen sprengen. Hier sind einfach 10 wirklich phänomenale PlayStation 5-Spiele die ihr im Auge behalten solltet und die wir bestimmt für euch testen werden.