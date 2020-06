Prince of Persia – Spiele die ein Remaster benötigen

Prince of Persia The Forgotten Sands - (C) Ubisoft

Jeder kennt Super Mario. Erst seit Anfang der 80er die Ikone der Spieleindustrie. Doch während der kleine, italienische Klempner mit Schnauzer auf Pilze sprang um seine Pfirsich-Prinzessin zu retten, spielte ein anderer Prinz im Abendland mit der Zeit. Die Spieleserie Prince of Persia ist aus dem letzten Jahrtausend, hat aber heute noch seine Fans.

Prince of Persia vs Mario: Wer hüpft weiter?

Das erste Prince of Persia erschien 1989. Auf den ersten Blick ein normales Jump´n´Run. Doch auf dem zweiten sah man den Unterschied. Schaffte man ein Hindernis nicht und würde sterben, konnte man die “Zeit zurückdrehen” und das Hindernis wiederholen! Das Spiel war ein Erfolg und es folgten noch weitere Teile rund um den Prinzen auf der Suche nach seiner Prinzessin.

Doch in den späten 90ern wurde es dann ruhig um den Prinzen. Sein großer Relaunch-Auftritt sollte dann auf der Playstation 2 folgen. Ubisoft entdeckte die Marke und hauchte ihr neues Leben ein. Und war das ein Auftritt!

The Sands of Time war ein Höhepunkt der Prince of Persia-Geschichte

Auch in seinem ersten dreidimensionalen Auftritt in The Sands of Time konnte der Prinz mit der Zeit spielen. Es stellte sich als ein sehr nützliches Feature heraus. Doch das gesamte Spiel war einfach mehr als nur ein einfaches Jump´n´Run. Der charmante Prinz fand sich inmitten einer Intrige wieder und erlangte die Kraft des Zeitsandes, mit der er die Zeit für einen bestimmten Zeitraum zurückdrehen und so das Geschehene ungeschehen machen konnte. Es war beeindruckend! In dieser Zeit brach ein regelrechter Hype um den Prinzen aus, der es sogar ins Kino schaffte, mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle.

Das Highlight der Serie war jedoch die Fortsetzung. War Teil eins noch sehr stark an Disney´s Aladdin von der Gestaltung her angelehnt, traf man in Teil zwei eine düstere Version des Prinzen. Geplagt von seinem Schicksal und verfolgt vom Fluch des Zeitgeistes, da er die Zeit manipuliert und verändert hat. Es war wie ein Wandlung vom charmanteren Superman zum dunklen Batman. Die Musik wechselte zu Heavy Metal, rauhe, harte Töne statt „abendländlicher Blasmusik“.

So findet man sich in einem Schloss wieder und während man sich auf den Weg macht, bricht plötzlich wie aus dem Nichts der Zeitgeist aus der Wand und jagt uns! Man muss natürlich versuchen, nicht erwischt zu werden. Diese Mechanik aus dem unerwarteten Überraschungsfluch gab dem Spiel eine komplette neue Wende. Es war auch hier, dass Ubisoft seine Action-Adventure Mechanik zu bauen begann, welche später die Basis für Assassin’s Creed werden sollte. Man konnte ohne viel „Button-Mashing“ sich durch die Areale des Schlosses schwingen und bewegen.

Prince of Persia: Vom jüngeren Bruder überholt

Ein dritter Teil komplettierte die Trilogie auf PS2, es folgten noch Ableger auf der nächsten Konsolengeneration, diese waren aber nicht mehr so überzeugend und beeindruckend wie die PlayStation 2-Version.

Dazu kam der Launch vom zuvor erwähnten Assassins Creed. Diese Marke sollte zu einer der erfolgreichsten von Ubisoft und der Games-Industrie überhaupt werden. Auch diese schaffte es ins Kino, aber das lassen wir aufgrund der miserablen Performance außen vor.

Lange wartete man dann auf ein neues Prince of Persia, als dann schließlich die Antwort von Ubisoft folgte, dass Assassins Creed den Prinzen ihrer Meinung nach ersezt, es sei eine “Weiterentwicklung” der Spielmechanik und sie sehen keine Möglichkeit, beide Marken parallel am Leben zu erhalten. So hat der französische Publisher den Prinzen zu Grabe getragen.

Wiederbelebung als Anniversary Collection?

Doch wie sieht es mit einem Remaster aus? Im Moment wird alles mögliche mit einem Remaster versehen, kürzlich wurde Crysis angekündigt, Bayonetta ist erst erschienen (und wurde von uns getetestet), so auch die komplette Resident Evil-Serie, einer nach dem anderen. Wieso springt also Ubisoft nicht auf den Zug und holt den Prinzen aus der Schublade?!

Wir können nur darauf hoffen, Prince of Persia hätte es sicherlich verdient. Man bedenke eine mögliche Collection aller bisheriger Teile! Vergangenes Jahr feierte der Prinz seinen 20. Geburtstag. Sogar Bayonetta und Vanquish bekamen einen Remaster und dies bloß zum Zehnjährigen!

Hier ist es also, unser Wunsch an Ubisoft, bitte bitte dreht die Zeit zurück und gebt uns den Prinzen wieder!

Der letzte Titel der Serie, „The Forgotten Sands“, erschien im Mai 2010 für PlayStation 3, PC Windows, Xbox 360 und PlayStation Portable.

Aktuelle Gerüchte über ein Remake für The Sands of Time

Ubisoft hat bisweilen nichts davon bestätigt, aber auf Reddit und ResetEra gibt es zwei Leaks zu einen möglichen Remake von The Sands of Time. Wobei die Behauptungen sogar soweit gehen, dass jedes der drei Spiele in der ursprünglichen Trilogie für die Moderne neu gemacht werden. Der französische Publisher möchte sich so „seine Fans“ wieder zurückholen, nachdem Far Cry New Dawn und The Division 2 scheiterten. Wenn sich The Sands of Time gut verkauft könnten auch Warrior Within und The Two Thrones neu gemacht werden. Für die Neu-Adaptierung in die Moderne wird das Kampfsystem etwas abgeändert, dafür soll der Schöpfer der Serie, Jordan Mechner, mit an Bord sein.

Wann dieses Remake erscheinen soll ist ungewiss, da es Ubisoft noch nicht einmal noch angekündigt hat. Diese Ankündigung soll in Kürze digital stattfinden. Prince of Persia: The Sands of Time Remake ist unbestätigt in Entwicklung für PC (Uplay, Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X.

Dieser Artikel wurde erstmals am 20. April 2020 veröffentlicht.

