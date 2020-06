Ghost of Tsushima ein Spiel für Erwachsene: Gewalt und nackte Hintern…

Ghost of Sushima - (C) Sony

Bellevue (USA), Kanada – Laut ESRB wird Sucker Punch’s Ghost of Tsushima aufgrund intensiver Gewalt als reif eingestuft, was für ein Spiel über einen Samurai Sinn macht. Entwickler Sucker Punch ist am bekanntesten für seine Spiele in den Serien Sly Cooper und Infamous, aber sein neuester Titel, Ghost of Tsushima, bietet eine völlig neue Kulisse: das feudale Japan des 13. Jahrhunderts. Inmitten der historischen mongolischen Invasion folgt das Spiel einem gefallenen Samurai, Jin Sakai, während er seinen Clan rächt und die mongolischen Invasoren abwehrt.

Achtung! Dieser Artikel enthält Spoiler über das kommende exklusive PlayStation 4-Spiel.

Ghost of Tsushima orientiert sich an der realen Geschichte der mongolischen Invasion, aber auch an klassischen Samurai-Filmen, insbesondere denen von Akira Kurosawa. Kurosawas Samurai-Filme, einer der am meisten verehrten Filmemacher aller Zeiten, ist teilweise für die moderne Wahrnehmung der sagenumwobenen japanischen Krieger verantwortlich, und seine Arbeit inspirierte Regisseure von John Sturges bis George Lucas.

Ghost of Tsushima wurde von den Akira Kurosawa-Samurai-Filmen inspiriert

Selbst wenn Kurosawas Filme vom heutigen Publikum betrachtet werden, das im Allgemeinen desensibilisiert ist, fühlen sie sich durch ihr hohes Maß an gewalttätigem Blutvergießen bemerkenswert an. Dieser Einfluss wird sich auf Ghost of Tsushima übertragen, das vom ESRB offiziell als M for Mature eingestuft wurde. In der Beschreibung des Spiels werden Enthauptung, Brandstiftung, abgetrennte Gliedmaßen, literweise Blut und ein nackter Hintern vermerkt.

Der nackte Hintern stammt von einer Figur, die in einer heißen Quelle badet, und die Bewertung stellt sicher, dass es sich um einen männlichen Hinterteil handelt. In Bezug auf die Gewalttaten stellt die ESRB fest, dass in den Zwischensequenzen grausige Bilder zu sehen sind. Wir werden sehen wie Zivilisten auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden oder einen Soldaten der enthauptet wird, wobei der abgetrennte Kopf der Kamera präsentiert wird. Nach allen Berichten: Der kommende Titel könnte das gewalttätigste Spiel werden, dass Entwickler Sucker Punch jemals gemacht hat. Eigentlich keine Verwunderung für die PS4-Spieler, die das Spiel bisher verfolgt haben. Das Entwickler-Team aus Bellevue (Washington, USA) hat bereits gesagt, dass dieses Spiel ihr bisher größter Titel wird.

Ein historisches, blutiges und gewaltiges PS4-Spiel für Erwachsene

Bisher konzentrierte sich die Marketingkampagne für Ghost of Tsushima nicht auf gewalttätige Inhalte, scheute sich aber auch nicht davor zurück etwas davon preis zu geben. Verschiedene Gameplay-Demonstrationen haben das intensive Schwertspiel gezeigt, aber nicht unbedingt im Mittelpunkt, wie es bei The Last of Us Part 2 der Fall war, wo Spieler und Experten anscheinend nur darüber sprechen konnten, wie brutal das Spiel werden konnte. Es ist schwer vorstellbar, dass Ghost of Tsushima das gleiche Maß an grafischer Gewalt erreicht wie das Spiel von Naughty Do.

Es ist ein historisch fokussierter Titel, der in einer Zeit spielt, in der sich Samurai mit messerscharfen Schwertern ihre Feinde in Stücke schneiden. Aus Gründen der Authentizität und des Respekts für die Geschichte, auf der sie basiert, konnte Ghost of Tsushima nichts anderes werden, als ein gewalttätiges Videospiel zu sein. Wir haben erfahren wie groß der Day-One-Patch wird. Also wissen wir wie lange in etwa die Installation dauern wird, aufgrund unserer Internet-Verbindungen.

Das Action-Adventure / Stealth-Spiel erscheint am 17. Juli 2020 exklusiv für die Sony PlayStation 4.