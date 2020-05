Ghost of Tsushima (PS4) ist das bisher größte Spiel für Sucker Punch

Ghost of Tsushima - (C) Sony

Bellevue, Washington (USA) – Ghost of Tsushima wird mit Spannung für die PS4 erwartet und die Teaser des Spiels haben die Aufregung der Fans nur noch gesteigert. Der neueste Gameplay-Trailer für das exklusive PlayStation 4-Spiel gab den Spielern eine Vorstellung davon, was sie zu erwarten hatten. Der Regisseur des Spiels, Nate Fox, hat kürzlich in einem Interview noch mehr Klarheit vermittelt. Es scheint, dass das Action-Adventure den Spielern noch mehr zu bieten hat, als in dem überzeugenden Gameplay-Material gezeigt wurde.

Das Spiel spielt im Japan des 13. Jahrhunderts und bricht die übliche Form von Spielen des Entwicklers Sucker Punch. Der exklusive Sony-Entwickler (seit 2011) ist größtenteils bekannt für das gut aufgenommene Infamous– Spielserie, mit dem Spieler eine offene Welt nur in einer völlig anderen Umgebung erkunden konnten. In einem Interview enthüllte Nate Fox, dass Ghost of Tsushima nicht nur eine andere Kulisse ist, sondern eine viel größere offene Welt ist.

Nate Fox von Sucker Punch im Interview über Ghost of Thushima

Fox erklärte: “Die Karte, die wir während des State of Play gezeigt haben, wurde SEHR vergrößert” und fuhr fort: “Das war nur ein kleiner Teil des Startbereichs, die tatsächliche Karte ist riesig.” Der Regisseur des Action-Adventures packte dies später mit einem Vergleich zu Infamous aus und stellte fest, dass das Spiel größer ist als alles, was der Entwickler bisher produziert hatte. In diesem Interview wurden auch einige interessante Themen angesprochen, darunter die Tatsache, dass der Hauptinhalt der Story noch nicht enthüllt wurde und dass die Gameplay-Demonstration eine Nebenmission zeigte. Der Umfang dieser Welt wird wahrscheinlich Fans begeistern, die vom Gameplay und der einzigartigen Mechanik, die im Spiel enthalten sein wird, beeindruckt waren.

Fox beschrieb auch die Umgebung im Spiel, die sehr unterschiedlich zu sein scheint: “Tsushima Island deckt die Biome ab, die man auf dem japanischen Festland finden kann, von schneebedeckten Bergen über Bambuswälder bis hin zu Wasserfällen und sanften Graslandschaften. Es ist alles da.” Vor diesem Hintergrund scheint das Spiel nicht nur ein einzigartiges Erlebnis im Vergleich zu seiner Konkurrenz zu bieten, sondern auch zu den vorherigen Titeln von Sucker Punch aus Bellevue. Viele haben sich auf die offene Welt von Ghost of Tsushima gefreut und es scheint, dass sie den Spielern viel zu entdecken geben wird.

A warrior knows how to dress for the occasion. Customize Jin and see his different fighting styles with 18 mins of new Ghost of Tsushima gameplay: https://t.co/RnNIBAUKQb pic.twitter.com/p0EyQPrDSD — PlayStation (@PlayStation) May 15, 2020

Kann der Hype-Zug jetzt losfahren?

Es gab kühne Aussagen von angesehenen Mitgliedern der Gaming-Community in Bezug auf das exklusive PlayStation 4-Spiel und das Gameplay-Material scheint der Begeisterung um den Titel gerecht zu werden. Angesichts dieses Interviews, des Gameplay-Filmmaterials und der Größe der Karte kann Ghost of Tsushima ein großer Erfolg werden, wenn die Spieler endlich die Kreation von Sucker Punch erkunden können. Immerhin durch das Game-Rating des Spiels, können wir schon einiges erahnen.

Ghost of Tsushima startet am 17. Juli exklusiv für die PS4. Eine mögliche “bessere Version” für die PlayStation 5 wird gemunkelt.

Source: IGN