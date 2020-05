Ghost of Tsushima: Stealth-Angriff lässt Feinde Angst spüren

Ghost of Sushima - (C) Sony

In den letzten Tagen haben wir viel über Ghost of Tsushima gehört und gesehen. Die offene Welt, die hübsche Grafik, die Schwerter, aber nicht all zu viel über den Stealth-Faktor im exklusiven PS4-Spiel.

Das Action-Adventure bietet zwei wichtige Möglichkeiten, um zu spielen, entweder als wild um sich schlagender Samurai oder als leiser und tödlicher Geist. Das PlayStation 4-Spiel zwingt uns nicht die eine oder andere Fähigkeit dauernd zu benutzen. Wir können wählen, wie wir spielen wollen. Als Ghost of Tsushima dreht sich auf jeden Fall alles um Angst. Angst die die Gegner verspüren sollen, wenn sie auf euren Spielcharakter treffen.

Ghost of Tsushima: Sei ein Geist, wenn du willst

In der Kerngeschichte von Ghost of Tsushima geht es darum, dass Jin von seinem ehrenwerten Kodex als Samurai zum Kampf gegen Feinde wie ein Ninja übergeht und zum legendären Geist wird. Wie Jason Connell gegenüber The Hollywood Reporter erklärte, kann sich dieser Aspekt auch im Gameplay auswirken. Als Geist kann Jin Feinden Angst einjagen. Er bezieht sich auf das aktuelle State of Play-Video und darauf, wie die Feinde reagierten, als Jin einen von ihnen mit einer Rauchbombe und Wurfmessern herausholte es hat buchstäblich einen von ihnen vom Spielfeld genommen.

Es scheint, dass das Stealth-Gameplay des Spiels ähnlich funktioniert wie die Batman Arkham-Spiele. Je mehr Gegner man ausschaltet, desto unberechenbarer wird das Verhalten. Hoffentlich werden wir uns das etwas genauer ansehen, bevor das Spiel im Juli startet. Sucker Punch, der Entwickler, wird uns sicherlich noch vor dem Release mehr Gameplay-Material zeigen.

Das exklusive PS4-Spiel Ghost of Tsushima erscheint am 17. Juli 2020. Eine PS5-Upgrade-Version scheint möglich zu sein, jedoch noch nicht bestätigt.