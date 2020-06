Ghost of Tsushima (PS4): So viel Zeit benötigt die Installation

Ghost of Tsushima von Sucker Punch Productions wurde nun vor seiner Veröffentlichung im nächsten Monat mit Gold ausgezeichnet. Die Größe des Day-One-Patch wurde nun bekannt gegeben. Während die Patch-Notizen vage sind und „Verschiedene Lokalisierungskorrekturen“ und „Andere Fehlerkorrekturen“ enthalten, beträgt der Patch selbst 7,7 GB. Je nach eurer Internet-Geschwindigkeit kann sich also die Installation verzögern.

Weitere Details werden wahrscheinlich beim Start eintreffen. Bis dahin heißt es warten auf neue Informationen, insbesondere angesichts der Größe des Patches (via TwistedVoxel). Ghost of Tsushima spielt im späten 13. Jahrhundert und konzentriert sich auf Samurai Jin Sakai. Nach der Eliminierung seines Clans und der Besetzung von Tsushima durch die Mongolen beginnt Sakai einen Feldzug als heimlicher Geist.

We’re thrilled to announce that #GhostOfTsushima has gone GOLD! This is the culmination of years of hard work from our team and we can’t wait to get it into your hands on July 17! pic.twitter.com/nidZvlqIIk

— Ghost of Tsushima 🎮 July 17 (@SuckerPunchProd) June 22, 2020