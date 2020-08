Ghost of Tsushima DLC: Gibt es Chancen für eine Story-Erweiterung?

Bellevue (USA) – Vor ein paar Wochen veröffentlichte Sucker Punch sein mit Spannung erwartetes Spiel Ghost of Tsushima für die PlayStation 4. Unmittelbar nach seiner Veröffentlichung erhielt Ghost of Tsushima positive Bewertungen von Spielern und Kritikern. Das ging sogar soweit, dass der exklusive PS4-Titel das am besten bewertete Spiel dieser Konsolen-Generation wurde. Der Ruf der Fans nach einem Ghost of Tsushima DLC wird lauter.

Abgesehen von seiner positiven Resonanz erwies sich Ghost of Tsushima auch als kommerzieller Erfolg für Sucker Punch, da es in nur drei Tagen 2,4 Millionen Exemplare verkaufen konnte und damit das am schnellsten verkaufte Original-Debüt für die PS4 war. Jetzt beginnen die meisten Spieler wahrscheinlich, ihre Reise in Tsushima zu beenden und fragen sich, ob das Game jemals einen DLC erhalten wird.

Ghost of Tsushima: Wann erscheint eine Story-Erweiterung?

Im Moment scheint Sucker Punch (aus Bellevue, USA) keine Pläne für eine Story-Erweiterung für Ghost of Tsushima zu haben. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass das Studio die Idee, einen Story-DLC zu entwickeln, nie verworfen hat. Für diejenigen, die die Special Edition vorbestellt oder gekauft haben, gibt es einige kosmetische Gegenstände, die im Spiel nicht erhältlich sind. Leider sind keine zusätzlichen Missionen oder Quests enthalten.

Macht mehr aus eurem #GhostofTsushima Erlebnis und schnappt euch das Digital Deluxe Upgrade mit allen Bonusinhalten! — PlayStationDE (@PlayStationDE) August 12, 2020

Angesichts der kritischen und kommerziellen Meilensteine, die Ghost of Tsushima (PlayStation 4) in so kurzer Zeit erreichen konnte, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Sucker Punch die Fans für den Erfolg des Spiels mit Story-Erweiterungen belohnt, um ihre Erfahrung in einem Ghost of Tsushima DLC weiter zu vertiefen. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass Sucker Punch unter Berücksichtigung aller Aspekte einen DLC veröffentlicht?

So verhielt sich der Ghost of Tsushima-Entwickler in der Vergangenheit

Es ist erwähnenswert, dass die anderen Franchises von Sucker Punch, wie Infamous, eine ganze Menge DLC erhalten haben, das sich auf die Erforschung von Story-Elementen konzentriert, die im Spiel nicht konkretisiert wurden. Als Sucker Punch beispielsweise im März 2014 Infamous: Second Son veröffentlichte, wurden kostenlose DLCs veröffentlicht, die sich um alternative Reality-Spielfunktionen drehten. Diese DLCs wurden in sechs Teile aufgeteilt, wobei der erste nur eine Woche nach dem Start des Basisspiels erschien und der letzte Teil einen Monat später veröffentlicht wurde.

Darüber hinaus erhielt Infamous: Second Son einen eigenständigen DLC namens First Light, der am 27. August 2014, fünf Monate nach dem Start von Infamous: Second Son, veröffentlicht wurde. Interessanterweise mussten die Fans für First Light nicht das Basisspiel besitzen, aber Infamous: Second Son auf der Konsole würde ihnen Zugriff auf exklusive Inhalte und Musik gewähren. Angesichts der Tatsache, dass der PS4-Titel ein noch größerer Erfolg für Sucker Punch wurde, ist es natürlich möglich, dass der Entwickler sich doch noch für einen Ghost of Tsushima DLC entscheiden wird. Die PS4-Spieler wären auf jeden Fall dafür bereit. Auch über ein PS5-Upgrade wären die Fans sicherlich nicht abgeneigt. Immerhin war es bisher das größte Videospiel für den Entwickler aus Bellevue (USA).

Mehr zum Spiel

Die Verkaufszahlen sprechen für den PS4-Titel. In Japan geht der Titel weg wie warme Semmeln am Sonntagmorgen. Aber auch in den USA war man ganz oben in den Charts. Es gab sogar Lob von anderen Game-Direktoren, wie jenen von Yakuza.

Dieser Artikel erschien ursprünglich am 28. Juli 2020 und wurde aktualisiert.