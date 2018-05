Auch wenn in puncto Besucherzahlen andere Videospiele-Messen deutlich höher sind, die E3 in Los Angeles gilt noch immer als das Ankündigungs-Highlight in der Videospiele-Branche! Einiges dürfte schon fix sein, wie Neues zu Call of Duty: Black Ops 4 oder Battlefield 5, Red Dead Redemption 2 aber das wäre keine Überraschung.

Wir haben uns deswegen einige (vermutliche) Titel rausgepickt, welche wir wirklich sehen möchten. Nichts gegen die (fast) jährlichen Shooter-Updates von Activision und EA, oder ein neues FIFA, aber es gäbe schon einige Titel die uns Freude bereiten, von denen wir eine Präsentation auf der E3 nicht erwartet hätten. Unsere Einschätzung, welche wir bei jedem Titel abgeben, ist natürlich eine subjektive Meinung.

Auf eure Kommentare dazu sind wir schon sehr gespannt!

Rage 2

Der postapokalyptische Open-World-Shooter wurde vor einigen Tagen offiziell angekündigt. Dass wir einige Neuigkeiten auf der E3 2018 sehen werden gilt als fix. Das „Chaosfest“ wird nicht in der id-Tech-Engine entwickelt, sondern in der Avalanche Open-World Engine (APEX) welche wir auch schon von Just Cause 3 kennen. Damit könnte eine Linux-Portierung möglich sein. Die PC-, Xbox One- und PlayStation 4-Versionen sind fix gesetzt, ob der Titel auch für Nintendo Switch kommt ist fraglich. Allerdings hat Bethesda mit Portierungen von DOOM und Wolfenstein 2 bewiesen, dass sie ordentliche Portierungen für die Hybrid-Konsole hinbekommen.

Einschätzung: Sehen wir zu 99%!

Ein neuer unbekannter Titel von Bluepoint Games

Bluepoint Games hat viel Anerkennung für seine Arbeit am PS4-Remake von Shadow of the Colossus erhalten. Es ist ein Titel in Entwicklung, welcher größer ist als Shadow.

Wir sind gespannt was uns erwarten wird! – Einschätzung: Sehen wir zu 50%.

Splinter Cell 2018

Wenn der „Neustart“ von Sam Fisher nicht präsentiert wird, wären wir sehr enttäuscht. Der Schleich-Agent hatte zuletzt Cameo-Auftritte in Ghost Recon Wildlands. Auch der originale Synchron-Sprecher, Michael Ironside, hat sich dazu schon geäußert, dass er wieder im Einsatz war als Stimme von Sam. Das Aussehen von Fisher in Wildlands deutet auf einen älteren Veteranen hin. Also kein Remake oder ein Neustart wie ihn Lara Croft hingelegt hat.

Einschätzung: Sehen wir zu 99%!