343 Industries sagt es deutlich: Halo 6 erscheint NICHT 2018

Es ist fast fünf Jahre her, seit Microsoft Pläne für die von Steven Spielberg unterstützte Halo-TV-Serie angekündigt hat. Bislang hat man davon zwar noch immer nichts gesehen. Wie David Nevins bei „Showtime“ nun verkündete befinde sich die Serie noch immer in Vorbereitung.

Im Gespräch bestätigte Nevins, dass er bereits einen Blick auf die Drehbücher der Show geworfen hatte, obwohl Joe Public seit seinem ersten Enthüllen so gut wie nichts von dem mit Spannung erwarteten Projekt gesehen hat.

Darüber hinaus sagte David Levine, Programm-Chef, über die Halo TV – Show: „Es geht immer geht vorwärts und ich bin ermutigt von dem, was wir bisher gesehen haben […] Es ist immer noch Live – Action, und es wird definitiv für die Fans von Halo und ich denke, dass sie auch das Dramapublikum von Showtime zufrieden stellen.“

Die Halo-TV-Serie wurde ursprünglich als Xbox LIVE-exklusive Adaption konzipiert, obwohl das Projekt später zu Showtime wechselte.

HALO - Triple Feature Collector's Box [Blu-ray] bei Amazon.de für EUR 19,49 bestellen

Bisher gab es schon eine Live-Action-Miniserie die vor dem Release von Halo 5: Guardians auf dem Halo Channel (Xbox Live) gezeigt wurde. Zwar nicht ins Kino, dafür auf DVD/Blu-ray hat es Halo: Forward Unto Dawn geschafft, welches als Vorgeschichte zu Halo 4 diente. Den Sieg der Covenants gegen die Menschheit auf Reach sieht man in The Fall of Reach, als Animationsfilm.