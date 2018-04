Ubisoft hat möglichwerise versehentlich Watch Dogs 3 bestätigt, wie der YouTube-Kanal UbiCentral herausgefunden hat – das Video findet ihr unterhalb der Meldung.

Zuerst gab es einen April-Scherz von UbiSoft, welcher mit Hacken und Wachhunden zusammenhing. Als nächstes gab es einen Tweet mit dem Hinweis „This is everything“. Dieser Tweet wurde kurze Zeit später wieder gelöscht. Außerdem beantwortet UbiSoft’s Gaming-Assistant „Sam“, eine künstliche Intelligenz, Antworten zu Watch Dogs 3 mit den Worten:

“Watch_Dogs 3 is not finished yet, but from the last early build I tried it’s very solid. The Dev team works wonders! Can’t wait for you to try it!”