Star Wars Outlaws könnte früher erscheinen als gedacht

Es gibt Beweise dafür, dass der Release-Termin für das kommende Star Wars Outlaws viel früher sein könnte, als viele Gamer erwarten. Das Spiel wurde erstmals im Juni 2023 enthüllt und ist nach wie vor eines der am meisten erwarteten Spiele dieses Jahres.

Obwohl es in letzter Zeit kaum konkrete Neuigkeiten zu dem Titel gab, ist der Hype um Star Wars Outlaws immens. Das Spiel spielt zwischen Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi und verspricht ein galaxisweites Abenteuer in der düsteren Star-Wars-Unterwelt. Manche bevorzugen es, ein Star-Wars-Spiel als guter, altmodischer Schurke zu spielen, und genau das verspricht Outlaws. Hier geht es nicht um Lichtschwerter und die Macht. Obwohl das Release-Datum derzeit für 2024 geplant ist, hat Ubisoft noch nicht bekannt gegeben, wann genau das Spiel veröffentlicht wird. Es gibt Gerüchte, dass der Titel im Frühjahr erscheinen wird, aber es gibt noch keine offizielle Bestätigung.

Star Wars Outlaws just got rated by a Korean ratings board which indicates that a release could indeed be pretty close. For comparison:

Assassin's Creed Mirage

– rated on July 17

– Launched October 5

(80 days) Star Wars Jedi Survivor

– rated on January 9

– then planned for… pic.twitter.com/lw9jtNiTKq — JorRaptor (@Jorraptor) March 23, 2024

Alterseinstufung gibt Hinweise auf den Release von Star Wars Outlaws

Der Twitter-Nutzer Jorraptor teilte mit, dass Star Wars Outlaws von einer südkoreanischen Prüfstelle bewertet wurde. Das lässt darauf schließen, dass Ubisoft und Massive Entertainment das Spiel zur Zertifizierung geschickt haben und ein Release für eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2024 kurz bevorsteht. Jorraptor verglich die Zeit zwischen der Einstufung und dem Release anderer ähnlicher Titel und gewann dabei einige interessante Erkenntnisse. Bei Assassin’s Creed Mirage lagen 80 Tage zwischen Bewertung und Release. Bei The Division 2, dem vorherigen Titel von Massive Entertainment, waren es 63 Tage. Star Wars Jedi: Survivor benötigte 109 Tage zwischen Bewertung und Release, was jedoch auf eine unerwartete Verzögerung zurückzuführen war.

Mit diesen Daten im Hinterkopf ist es möglich, dass Star Wars Outlaws Ende Mai oder Anfang Juni veröffentlicht wird. Eine Überraschung wäre dies angesichts des Hypes um das Spiel, das eines der besten Star-Wars-Spiele auf dem Markt werden könnte. Obwohl das Spiel fertig sein mag, würde das Fehlen einer Marketing-Kampagne in letzter Zeit wie eine verpasste Gelegenheit erscheinen, es sei denn, Ubisoft beschleunigt dies extrem schnell. Es ist ungewöhnlich, dass ein Release-Termin so kurz nach seiner Ankündigung bekannt gegeben wird. Dies könnte jedoch eine angenehme Überraschung für die Spieler sein.

Es scheint, dass Star-Wars-Spiele derzeit gut abschneiden. Der Exklusivvertrag von EA für die Entwicklung von Star-Wars-Spielen ist ausgelaufen. Die allgemeine Meinung der Spieler ist, dass die Vereinbarung nicht so fruchtbar war, wie sie hätte sein können. Jetzt können andere Entwickler in diesem Universum arbeiten, was das Potenzial für erstaunliche Titel aus verschiedenen Perspektiven erhöht. Die Absage des Star Wars FPS von Respawn war ein Schlag für die Fans. Hoffentlich können zukünftige Projekte die Wunde heilen.

Worum geht es im Spiel?