Borderlands 3 wird wahrscheinlich um diese Zeit im nächsten Jahr erscheinen, aber nicht auf der E3 2018 debütieren. Das sagte der Entwickler Gearbox gegenüber ShackNews gesagt hat.

Es gibt also zwei Möglichkeiten – entweder Borderlands 3 wird kurz vor (oder nach) E3 angekündigt, ohne Auftritt auf der Show oder aber der Gearbox-Vertreter führt die Leute in die Irre, um ein Element der Überraschung in den Ankündigungen des Spiels wiederherzustellen.

Wir erinnern uns: Ubisoft und Michel Ancel haben dies letztes Jahr auch mit Beyond Good and Evil 2 getan!

In einer Zeit der „Loot-Shooter“ kann man es eigentlich gar nicht mehr erwarten den „Ur-Vater“ wieder zu spielen.