The Last of Us II – Erste Gameplay-Szenen auf der E3 2018

Neil Druckmann, Director und Autor bei Naughty Dog, hat auf der PlayStation Experience bestätigt, dass wir erstmals Gameplay-Szenen zu The Last of Us II auf der nächsten E3 2018 zu sehen bekommen werden!

Wie er im Interview erzählte sei der Actiontitel bereits zu 50-60 Prozent fertiggestellt. Ein paar Levels sind bereits fertig und spielbar. Einen konkreten Releasetermin hat Druckmann dennoch nicht verraten wollen (oder dürfen). Nachdem der Titel jedoch bei der E3 2018 (12. bis 14. Juni) anspielbar sein wird, dürfen wir auf einen Termin im Herbst 2018 hoffen.

The Last of Us II erscheint für PlayStation 4 (Pro).

