Ubisoft kündigte via Twitter ein Splinter Cell-Crossover mit Ghost Recon Wildlands an.

Nach den Teaser-Trailer geht Sam Fisher nach Bolivien, um sich mit den Ghosts zu treffen. Ubisoft wird morgen, am 9. April, mehr über die „Special Operation“ verkünden.

Wann der neue Sam Fisher-Ableger dieses Jahr erscheinen wird, könnte eventuell auch schon verraten werden.

When duty calls, he answers. Stay tuned for a full briefing on April 9. pic.twitter.com/dUCwCSFSP7

— Ghost Recon (@GhostRecon) 6. April 2018