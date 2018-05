Ein Pokémon-Game für die Switch würde die Verkaufszahlen der neuesten Nintendo-Konsole einen weiteren Verkaufs-Boost geben, soviel ist sicher. Wie die Pokémon Company im letzten Jahr auf der E3 angekündigt hat wird eifrig an einem Pokémon-RPG gearbeitet. Der erste HD-Pokémon-Titel wurde seit der „Ankündigung“ nicht nur ordentlich gehypt, sondern nun auch geleakt.

Jetzt wissen wir endlich, was wir von diesen Spielen erwarten können. Dank einer Kaskade von Lecks aus einer Vielzahl von Quellen (einschließlich der bekannten Nintendo-Insiderin Emily Rogers), die in diesem Thread auf ResetEra zusammengefasst sind, wissen wir, was man von diesen Pokémon-Games erwarten können.

Die beiden Titel der Switch-Games

Offenbar, wie seit einiger Zeit spekuliert, gehen die neuen Spiele zurück zu Kanto, der ursprünglichen Pokémon- Region. Es wird zwei Versionen geben: Pokémon Let’s GO Pikachu und Pokémon Let’s GO Eevee und wie die Namen schon andeuten, sperren sie dich in das gleichnamige Pokémon als deine Stater-Wahl ein.

Pokémon GO-Integration

Pokémon folgt dir wieder auf dem Spielfeld und es sieht so aus, als ob wilde Pokémon auch auf dem Spielfeld erscheinen – was bedeutet, dass zufällige Begegnungen aus sind. Irgendeine Form der Integration mit Pokémon GO ist auf den Pokémon-Karten ersichtlich.

HD-Remake? Oder alles neu?

Außerdem wird es einen integrierten Hub für Online geben. Ebenso werden die Helden der ursprünglichen Pokémon-Games (Rot und Blau) zurückkehren. Schließlich ist dies unbestätigt, aber es liest sich wie Johto, die Region aus dem zweiten Spiel, kann als das Post-Spiel enthalten sein.

All dies klingt fantastisch – ein HD-Konsolen-Remake der ursprünglichen Pokémon-Games, das in das beliebte Pokémon GO integriert ist, ist ein genialer Schachzug. An diesem Punkt sind diese Lecks alles andere als bestätigt – aber wir müssen warten, bis die offizielle Enthüllung kommt. Fürs Erste ist das für den 24. Mai geplant. Aufgrund der Leaks könnte die Präsentation jedoch schon früher ausfallen.