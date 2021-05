GTA Online-Events könnten irgendwann einmal GTA 6 ankündigen

Wann steigt die wilde Party zur GTA 6-Ankündigung? Möglicherweise in GTA Online. - (C) Rockstar Games; Bildmontage: DailyGame

Auf die GTA 6 Ankündigung warten Spieler genauso wie manche Menschen auf den Anstieg der Kryptowährung Dogecoin auf 10 Euro. Seit 2013 wärmt uns Rockstar Games das „Gulasch GTA 5“ immer wieder für jede Konsolen-Generation neu auf, und wegen GTA Online kaufen wir es auch immer wieder. Heuer können Spieler von GTA Online bereits zum Vierten Mal den Evergreen-Titel kaufen, wenn sie auf jeder Konsolen-Generation dabei waren und am PC. Irgendwie lustig das ein Gerücht die Runde macht, dass die Ankündigung von Grand Theft Auto 6 im Online-Part von GTA 5 stattfinden könnte.

Seitdem Fortnite ein viraler Erfolg wurde sind Live-Service-Titel bei Spielern immer populär geworden. Die Ingame-Events von Fortnite sind legendär und ziehen Millionen von Spieler an. Ein neuer Leak besagt, dass GTA Online bald ebenfalls riesige Live-Events im Spiel anbieten könnte.

Was die Geschichte etwas unglaubwürdig macht ist: Dieses Gerücht stammt von 4chan (via Reddit). Im Grunde wird viel behauptet, dass interessante Detail heben wir jedoch hervor. SO soll GTA Online in den nächsten Jahren vier große Updates erhalten, die in die GTA 6 Marketing-Kampagne führen sollen. Und diese Kampagne findet über GTA Online Live-Events statt.

GTA 6 Ankündigung in GTA Online? Warum nicht.

Es geht aus dem angeblichen Leak nicht hervor wie GTA 6 da hineinpasst oder wann die Marketingkampagne tatsächlich starten wird. Klar ist nur, dass Rockstar Games große Pläne für GTA Online hat, die durch Inhaltsupdates und Live-Events eingeführt werden. Die Enhanced-Version, die im November 2021 für PS5 und Xbox Series X/S wäre ein guter Indiz dafür, dass Rockstar Games weiterhin auf GTA Online baut.

Derzeit gibt es bei GTA Online noch keine Ingame-Events, zumindest so wie sie Spieler von Fortnite kennen. Natürlich wäre dies eine große Bereicherung für das Online-Spiel, aber derzeit ist noch offen wie das aussehen könnte.

GTA 6 ist mittlerweile ein „Videospiele-Phänomen“ wie es seinerzeit Half-Life 3 oder Duke Nukem Forever war. Letzteres erschien zumindest nach 14 Jahren. Gordon Freeman verschwand nach Half-Life 2: Episode 2. Episode 3 wurde zwar angekündigt, aber von Valve verworfen.

Den einzig wirklich Fakt den wir haben, um an einen Release und eine Ankündigung von GTA 6 zu glauben, ist ein britischer Steuerbericht, der das Spiel erwähnt. Trotzdem interessieren sich Spieler weiterhin eifrig an den Leaks zu Grand Theft Auto 6.

GTA 6 befindet sich bei Rockstar Games in Entwicklung und hat noch keinen Release-Termin.

Nach 145 Millionen verkauften Einheiten ist für GTA 5 noch lange nicht Schluss. Es erscheint am 11. November 2021 für PS5 und Xbox Series X/S.