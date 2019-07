Wenn es jemanden gibt, der Xbox-Geheimnisse ausplaudert – und die richtig sind, dann handelt es sich um niemanden anders als „Klobrille“. Der Xbox-Insider plaudert gerne via Twitter seine neuesten Informationen aus. Nun auch zum Xbox Game Pass.

Okay, soviel Geheimnisse sind nicht mehr dabei. Dennoch wird er recht behalten, mit seiner Liste. Davon gehen wir aus. Klobrille (der heißt wirklich so) sieht mit den aktuell 15 Xbox Game Studios eine hohe Anzahl an Produktionen, die exklusiv für die Xbox-Plattform erscheinen werden. Dafür braucht man kein Hellseher sein, immerhin möchte Microsoft auch Games verkaufen. Im Fall des Xbox Game Pass reicht sogar ein Abo, um an die exklusiven Videospiele heranzukommen.

Dabei ist es Microsoft schlicht egal ob ihr die Games am PC via Windows oder auf der Xbox One/Xbox Scarlett (Arbeitstitel) spielt. Mit den Studio-Übernahmen aus 2018 und 2019 ist das IT-Unternehmen aus Redmond in der Videospiel-Branche gewappnet. Doch seid euch sicher: Es wird mehr Übernahmen und Gründungen geben. Immerhin sieht das Mitbewerber Sony in Erwägung. Und wenn die Japaner auf das Gas drücken, wird das MS ebenso tun. Das nächste Generations-Rennen wird anscheinend spannender, als das aktuelle zwischen PS4 und Xbox One.

Die Liste die Klobrille via Twitter geteilt hat zeigt jede Menge Titel, von denen wir seit der E3 2019 wissen. Mal sehen ob das Microsoft in den nächsten 18 Monaten wirklich zusammenbekommt: