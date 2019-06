Seit Monaten schreiben wir über „Xbox Scarlet“, den Codenamen der nächsten Xbox-Konsolenplattform. Aktuelle Gerüchte besagen, dass das Scarlet-Projekt eine Gerätefamilie für Konsolen darstellt, die in eine leistungsstärkere SKU mit dem Codenamen „Anaconda“ und eine günstigere Option mit dem Codenamen „Lockhart“ aufgeteilt ist. Es sieht so aus, als ob das Microsoft E3 2019-Showcase der erste Ort ist, an dem wir einen Blick auf die neuen Maschinen werfen können. Wenn diese Teaser-Bilder (unterhalb der Meldung) korrekt gedeutet sind.

Im Hintergrund einiger Teaser-Bilder von Microsoft finden sich Codes für eine RBG-Farbpalette, die eindeutig den von Cr8Beyond auf Twitter entdeckten „scharlachroten“ Rot aufweist. Dies ähnelt einigen früheren Microsoft-Tests für die Xbox One X „Scorpio“ aus dem Jahr 2017.

Es gibt eine Menge vermeintlicher Lecks, was das Datenblatt der nächsten Generation sein wird, aber wir haben noch keine konkreten Aussagen darüber, wie sie aussehen werden. Es wird allgemein erwartet, dass Anaconda die Leistung der PlayStation 5 übersteigen wird. Daher wird der Preis auch um einiges höher bemessen werden, wie bei der PS5.

Einige von Microsofts Plänen zur E3 2019 sind jedoch bereits durchgesickert, einschließlich des PvP-Nahkampfspiels Bleeding Edge von Ninja Theory.

Microsoft hat bekannt gegeben, dass Gears 5 für das Jahr 2019 zur Verfügung stehen wird. Der Starttermin wird voraussichtlich im September 2019 sein. Wir haben auch gehört, dass Halo Infinite seine erste Gameplay-Demonstration live auf der Bühne in den USA haben wird. Außerdem wird es jede Menge Material von anderen neuen Titeln aus Erst- und Drittanbieter-Studios für die Xbox-Konsole(n) geben.

Jenseits von Konsolen wird Microsoft eine neue App für PC-Gamer vorstellen. Wir erwarten jedoch, dass dies auf der PC Gaming Show zusammen mit einigen der kommenden PC-Titel von Microsoft, wie Age of Empires und Gears Tactics, und nicht während der Xbox E3-Show selbst detailliert vorgestellt wird.