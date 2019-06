The Coalition hat in der Vergangenheit darüber gesprochen, wie Gears 5 das größte und schönste Spiel sein wird, das sie jemals erstellt haben. Nun hat uns ein Leak neue Details dazu gebracht, wie das aussehen wird.

Was anscheinend ein offizielles Microsoft-Dokument ist, in dem verschiedene Details zu Gears 5 detailliert aufgeführt sind, scheint online durchgesickert zu sein. Ursprünglich entdeckt von dem bekannten Xbox-Insider „Klobrille“ auf ResetEra. Es gibt einige ziemlich interessante Dinge darin. Für den Anfang wird eine Reise durch die „größte und schönste Gears-Welt“ erwähnt, wobei eines der wichtigsten Verkaufsargumente für das Spiel die Erkundung von Sera ist. Es heißt, über Gletscher zu gleiten, über Wüsten zu segeln und in versunkene Ruinen abzusteigen, „um die größte und vielfältigste Gears-Welt zu entdecken, die je geschaffen wurde“.

Noch interessanter ist, dass in dem Dokument erwähnt wird, dass Gears 5 mit 4K und 60 FPS ausgeführt wird und HDR unterstützt. Um es klar auszudrücken, wird es weder eine höhere Auflösung noch eine höhere Bildrate geben – es scheint, dass beide zusammen geliefert werden, was sicherlich eine aufregende Bildgewalt darstellt. Bin schon gespannt wie sich das auf die Ladezeiten auf einer Standard-Xbox One auswirken wird. Bei der Xbox One X sehe ich kein Problem.

Die Echtheit des Dokuments konnte bisher nicht bestätigt werden, vielleicht handelt es sich auch um eine aufwändige Fälschung. Ein unbestätigtes Gerücht. Auf der E3 2019 werden wir sicherlich Klarheit darüber erlangen können. Immerhin wird Microsoft insgesamt 14 Titel präsentieren.

Gears 5 soll, auch Gerüchten zufolge, am Dienstag (ein typischer Tag für Xbox-Releases) den 10. September 2019 erscheinen.