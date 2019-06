Wie so oft in den Tagen vor der E3 hat Xbox-Chef Phil Spencer damit begonnen, das diesjährige Xbox-Showcase in die Höhe zu treiben. Microsoft scheint jedes Jahr darauf bedacht zu sein, sich selbst zu verbessern, und dieses Jahr wird es anscheinend nicht anders sein.

Spencer teilte seine Begeisterung über das, was das Unternehmen für E3 auf Lager hat. Er gab uns zu verstehen, dass der Plattforminhaber 14 (!) Xbox Game Studios-Spiele zeigen wird. Unter diesem Oberbegriff werden nicht nur Xbox-Spiele von Erstanbietern verstanden, sondern auch Spiele, die in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wurden, wie Ori und The Will of the Wisps von Moon Studios aus Wien.

„Just finishing our final E3 rehearsal here with the team in Redmond. Feel really good about the briefing. Lots to show. We have 14 Xbox Game Studios games in the show this year, more first party games than we’ve ever had in the show. Fun times.“, so Phil Spencer via Twitter.