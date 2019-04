Age of Empires: Definitive Edition erschien Anfang 2018 und war auf jeden Fall sehr in Ordnung. Seine Nachteile lagen nicht beim Remastering, sondern im Kern des Spiels, das „von seiner stark verbesserten Fortsetzung überschattet wurde“. Das könnte der Age of Empires: DE-Version auch passieren, wenn Age of Empires 2: Definitive Edition dieses Jahr erscheint. Die Altereinstufung der ESRB deutet darauf hin, was uns Microsoft noch nicht gesagt hat.

Age of Empires 2: Definitive Edition wird mit T (Teen) für mildes Blut, milde Sprache und Gewalt bewertet.

„Spieler können militärische Einheiten vergrößern, während sie Schwerter, Bögen und Kanonen einsetzen, um gegnerische Kräfte und Strukturen zu eliminieren. Kämpfe werden von Waffengefechten mit Schmerzensschrei und Explosionen begleitet“, warnt die Auflistung. „Einige Schlachtfelder zeigen aufgespießte Soldaten an Spikes und eine Handvoll Zwischensequenzen zeigt Bilder von Soldaten, die von Pfeilen aufgespießt werden. Eine Standbildsequenz zeigt einen großen Blutfleck auf dem Boden zusammen mit Blutspritzer auf Pergament. Das Wort „Bastard“ wird im Spiel verwendet.“

Die Auflistung enthält auch eine Beschreibung des Spiels, falls es jemand nicht kennt (gibt’s die überhaupt?). Aber was muss man schon dazu viel sagen? Ein Echtzeit-Strategiespiel – vielleicht sogar das RTS unserer Zeit – in dem man als Spieler ein Imperium aus dem dunklen Zeitalter bis ans Kaiserzeitalter ranführt. Man sammelt Ressourcen, baut Strukturen auf, erforscht neue Gegenstände und kontrolliert eine Armee aus Speeren, Bogenschützen, Kavallerie und Belagerungswaffen.

Keine Bestätigung von Microsoft

Ein Studio-Repräsentant lehnte gegenüber Blue’s News einen Kommentar ab, aber das ESRB-Listing ist zumindest ein Zeichen dafür, dass sich die Räder gedreht haben und wir hoffentlich bald etwas Offizielles darüber hören werden. Übrigens erschien Age of Empires 2 am 30. September 1999. Vielleicht habe ich ja das Datum auch herausgefunden, wann die Definitve Edition erscheint…

Ein mögliches Age of Empires 4, welches sogar Bill Gates gefordert hatte, wäre ohnehin längst überfällig.