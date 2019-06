Share on Facebook

Age of Empires II: Definitive Edition wird 2019 veröffentlicht und mit dem Xbox Game Pass für PC erhältlich sein.

Age of Empires II: Definitive Edition feiert das 20-jährige Bestehen eines der beliebtesten Strategiespiele aller Zeiten mit atemberaubender 4K Ultra HD-Grafik, neuem Audio und einer ganz neuen Kampagne – The Last Khans.

Wir sind auf jeden Fall dabei.