Hogwarts Legacy: Neuer Trailer? – Ganze “State of Play-Show” kommt!

Nicht nur ein neuer Trailer: Nicht einmal eine Woche nach der letzten State of Play wurde bereits die nächste Show angekündigt, die sich 20 Minuten lang mit Hogwarts Legacy beschäftigen wird.

Die nächste State of Play-Sendung findet am 17. März 2022 statt und widmet sich ausschließlich dem heißersehnten Hogwarts Legacy. Dabei werden wir 14 Minuten lang Gameplay-Material aus dem Spiel zu sehen bekommen, das auf der PlayStation 5 aufgenommen wurde. Es wird auch Interviews mit Teammitgliedern von Avalanche Software sowie einen abschließenden Blog-Beitrag mit noch mehr Details geben!

Merkt euch diesen Termin:

Donnerstag, 17. März 2022

Uhrzeit: 22:00 Uhr (MEZ)

Wo kann man den Trailer bzw. das Gameplay-Material zu Hogwarts Legacy sehen?

Natürlich könnt ihr auch alternativ hier die Show ansehen. Wir haben das Video bereits jetzt für euch eingebettet:

Update-Meldung vom 26. Februar 2022:

Hogwarts Legacy: Neuer Trailer kommt zu “100%” im März, laut Insider

Wann bekommen wir endlich mehr Informationen zu Hogwarts Legacy, vor allem einen neuen Trailer? Laut dem Twitter-Insider AccountNGT ist es endlich im März so weit!

Eigentlich gibt es mehrere Insider, die sich um diese Meldung “bemüht” haben. Tom Henderson, bekannt für Battlefield- und Call of Duty-Meldungen mit späteren Wahrheitsgehalt, twitterte: “Kein Knüller oder so … Aber PlayStation muss doch im März etwas tun?” Dieser Tweet beinhaltete wiederum ein Kommentar eines anderen Insiders, Shpeshal_Nick, der hinzufügte: “Ja, sie haben eine Show im März”. Dieser erhielt schließlich ein Kommentar von AccountNGT, mit einem Zauberstab-Emoji versehen.

Schließlich entschloss sich AccountNGT dazu, dass wir zu 100% im März 2022 einen neuen Trailer zu Hogwarts Legacy sehen werden. (Nachtrag: Der Beitrag wurde mittlerweile wieder gelöscht.)

Ursprüngliche Meldung vom 14. Dezember 2021:

Hogwarts Legacy: Neuer Trailer wird “sehr bald” erscheinen, laut Insider

Hogwarts Legacy konnte einige Harry Potter-Fans sofort begeistern, allerdings musste Entwickler Portkey Games den Release-Termin verschieben. Zunächst ging man von 2021 aus, nun soll es 2022 kommen. Und ein Insider sagt: Ein neuer Trailer zu Hogwarts Legacy sollte uns bald erwarten!

AccNGT, der vor der offiziellen Ankündigung Bilder für Quantic Dreams Star Wars Eclipse durchsickern lies und auch über die gemunkelte „chaotische“ Entwicklung von Grand Theft Auto 6 berichtet hat, twitterte darüber, wie „die Dinge in Hogwarts Legacy heute in Bewegung kamen“.

Der Insider sagt: “Ich erwarte den Trailer sehr bald.” (Der Tweet wurde mittlerweile gelöscht.)

Wie bald ist unbekannt, aber vielleicht bietet es unseren ersten echten Einblick in das Gameplay und bietet einen offiziellen Release-Termin. Aber wer weiß das schon, wenn es sich um Gerüchte handelt.

Hogwarts Legacy: Release erst nach dem dritten Phantastische Tierwesen-Film?

Bereits vor einem Monat haben wir euch berichtet, dass es Details zum Release des Spiels gegeben hat. Der gemunkelte Release-Termin von April 2022 kommt also nicht von ungefähr, immerhin erscheint der dritte Phantastische Tierwesen-Film am 8. April 2022 in den Kinos. Hogwarts Legacy könnte daher ebenfalls im selben Monat erscheinen.

Hogwarts Legacy wurde bei der PlayStation-Präsentation im September 2020 erstmals enthüllt und mit Release im Jahr 2021 angegeben. Warner Bros. verschob jedoch den Termin auf 2022. Bevor ein neuer Trailer zu Hogwarts Legacy erscheint, hier der bereits bekannte:

Was wissen wir über das Spiel?

Abseits der Transgender-Möglichkeit, ist noch nicht all zu viel zum Spiel bekannt. Wir wissen das es sich hierbei um ein Action-RPG handelt, es im 1800 Jahrhundert spielt, kaum Einfluss von JK Rowling beinhaltet und man als Spieler die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besuchen darf.

Darüber hinaus sollen euch auch noch zahlreiche ikonische Ortschaften zur Verfügung stehen, die ihr besuchen könnt. Jedoch sollen nicht alle dabei sein, wie einer der Hogwarts Legacy-Autoren im Sommer diesen Jahres verraten hatte.

Hogwarts Legacy ist aktuell für Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 und PC in Entwicklung. Es soll noch dieses Jahr erscheinen, angeblich im September.