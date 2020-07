Halo Infinite: Ist es ein Open World-Spiel? Oder doch nicht?

Halo Infinite - (C) 343 Industries, Xbox Game Studios

Microsoft enthüllte mehrere Minuten des Halo Infinite-Gameplays, und obwohl es eine sehr aufschlussreiche Erfahrung war, wurden auch viele Fragen aufgeworfen. Eines der wichtigsten Dinge, die Fans nach dem, was sie beim Xbox Games Showcase gesehen haben, wissen möchten, ist, ob das Spiel eine offene Welt bieten wird.

Frühere Halo-Spiele waren alle auf Mission ausgerichtet, wobei die Spieler jeden Bereich des Spiels einzeln durchquerten, getrennt durch Laden von Bildschirmen und Zwischensequenzen. Dies hat in der Vergangenheit hervorragend funktioniert, aber das von Halo Infinite gezeigte Gameplay schien eher ein Gefühl der offenen Welt als isolierte Instanzen zu vermitteln.

Halo Infinite: Kein reines Open World-Spiel. Oder doch?

Nicht lange nach dem Showcase eröffnete Paul Crocker von 343 Industries die Angelegenheit. Crocker ist der Narrative Director für Halo Infinite. Auch wenn einem der Name nichts sagt, er ist für seine Arbeit an der Batman: Arkham-Serie bekannt.

Auf die Frage, ob Halo Infinite ein Open-World-Spiel sein würde, erklärte Crocker, dass es irgendwo zwischen dem liegen würde, was Fans von einem traditionellen Halo-Spiel und der klassischen Open-World-Formel erwarten. Er stellt den Fans sicher, dass 343 Industries nicht etwas kreieren wollte, das genau wie jedes andere Open-World-Spiel auf dem Markt ist. Die Entwickler achten besonders darauf, Elemente einzubeziehen, die das Gefühl von Halo im Vergleich zu anderen Spielen deutlich machen. Leider konnte er nicht zu detailliert darauf eingehen, was dies genau bedeutet, da 343 Industries anscheinend noch nicht bereit ist, all zu viel preis zugeben. Manchmal bekommt man das Gefühl, dass Spiel ist noch nicht so weit in der Entwicklung wie geplant.

Er behauptet weiter, dass Halo Infinite größer sein wird als Halo 4 und Halo 5 zusammen, was ein vielversprechendes Konzept ist. Darüber hinaus wurde bereits erwähnt, dass 343 Industries nicht beabsichtigt, in Kürze einen Halo 7 herzustellen. Stattdessen entscheidet sich 343 Industries dafür, Halo Infinite zumindest während der gesamten Lebensdauer der Xbox Series X aktiv zu unterstützen. In diesem Sinne muss das Spiel groß sein, um so lange zu überleben, und ein offener Stil eignet sich gut für diese Art von Langlebigkeit.

Was können diese Informationen für das Gameplay bedeuten?

Wenn Crocker sagt, dass es eine Mischung aus beiden sein wird, bedeutet dies höchstwahrscheinlich, dass der Ring in verschiedene Bereiche aufgeteilt wird. Diese unabhängigen Gebiete sind groß und ähneln Karten mit offener Welt, erfordern jedoch weiterhin Ladebildschirme oder ähnliches, um zwischen ihnen zu reisen. Es kann auch Dungeon-ähnliche Instanzen innerhalb von Segmenten geben, die sich wie die Missionen aus früheren Spielen verhalten, aber dies ist alles nur Spekulation.

Halo Infinite erscheint „Holiday 2020“ für PC, Xbox One und Xbox Series X. Entgegen vieler Gerüchte erscheinen Singleplayer- und Multiplayer-Modus gleichzeitig. Die gezeigte Demo während des Games Showcase lief übrigens am PC.