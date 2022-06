Top Games Release-Liste 2022 / 2023: Die größten Spiele, auf die wir warten!

Zu den Top Games Releases gehören 2022 sicherlich God of War Ragnarök und Gotham Knights. - (C) Sony Santa Monica, Warner Bros. Games - Bildmontage

2021 war ein spannendes Jahr in Sachen Hardware, in puncto Games gab es leider einige Verschiebung aufgrund Corona. Auch wenn PlayStation 5 und Xbox Series X seit über einen Jahr am Markt sind, die großen Titel kommen erst. 2021 war ein tolles Jahr für Games, in allen Genres, aber 2022 leidet an Release-Verschiebungen! Die Top Games für 2022/2023 und darüber hinaus, haben wir für dich wieder aktualisiert, um den Überblick zu behalten!

Die Top Games für 2022/2023 (und darüber hinaus)

Diablo 4 – 2023 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch)

Bereits auf der BlizzCon 2019 hat Blizzard die Katze aus dem Sack gelassen und Diablo 4 mit aufwendigen Rendering-Trailer präsentiert. Eigentlich war der Release für den Start der PS5 und Xbox Series X/S geplant, aber daraus wurde eben nichts. Das Spiel wird gar erst 2023 erscheinen!

WERBUNG

Wann wird Diablo 4 erscheinen? Der Diablo 4-Release wird irgendwann im Laufe des Jahres 2023 sein. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Dying Light 2: Stay Human – Switch-Version bis August 2022

Das Open-World-Action-Rollenspiel spielt 15 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels, natürlich weiterhin in der apokalyptischen Zombie-Welt. Du schlüpft in die Rolle von Aiden Caldwell, der mit verschiedenen Parkour-Fähigkeiten ausgestattet ist. Du darf wieder Klettern, Rutschen, Abspringen und an Wänden laufen, um sich schnell durch die Stadt zu bewegen.

Seit dem ersten Spiel wurden mehr als doppelt so viele Parkour-Moves hinzugefügt. Werkzeuge wie Greifhaken oder Gleitschirme helfen dabei, sich durch die Zombie-Welt von Dying Light 2 zu bewegen. Das Spiel basiert hauptsächlich auf Nahkampf, wobei die meisten Kämpfe mit Nahkampfwaffen durchgeführt werden.

Dying Light 2 erschien am 4. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. PS4- und Xbox One-Spieler erhalten ein kostenloses Upgrade auf die nächste Konsolen-Generation.

Wann die Nintendo Switch-Version von Dying Light 2 erscheinen soll? Die Nintendo Switch-Version von Dying Light 2 soll bis Ende August 2022 erscheinen.

Fable (4) – TBA (PC, Xbox Series X/S)

Die ursprüngliche Fable-Trilogie war eine beliebte Action-RPG-Serie, die zeigte, dass unsere Aktionen, egal wie klein sie auch waren, harte Konsequenzen haben konnte. Als eine der wichtigsten Marken der Xbox Game Studios gibt es eine treue Community, die seit einiger Zeit auf eine Fortsetzung wartet. Nach der unglücklichen Absage des Spin-off-Spiels Fable Legends wurde die Serie effektiv auf Eis gelegt, bis ein neuer Eintrag von Playground Games, dem Team hinter der Forza Horizon-Serie, angekündigt wurde.

Nach über 10 Jahren wird es wohl kein Fable 4 werden, sondern eher ein Neu-Anfang. Derzeit tappen wir noch im Dunkeln, was uns erwarten wird, aber wir hoffen 2023 mehr darüber zu sehen.

Wann Fable 4 erscheinen wird? Das steht derzeit noch in den Sternen, aber ein Release vor 2024 scheint aussichtslos.

Fallout 5 – TBA (PC, Xbox Series-Nachfolger?)

Eigentlich wissen wir nur, dass es dieses Spiel irgendwann einmal geben wird, weil es Todd Howard von Bethesda erwähnt hat.

Wann wird Fallout 5 erscheinen? Die Entwicklung von Fallout 5 erfolgt nach dem Launch von Starfield (Release 2023) und The Elder Scrolls 6 (Release 2027-2030). Das heißt für uns also, dass ein Release von Fallout 5 vor 2030 eigentlich undenkbar ist, außer die Entwicklungsarbeiten werden an andere Stellen vergeben. Zumindest ist das unsere Einschätzung.

Final Fantasy 16 – 2023 (PS5)

Final Fantasy 16 wird zeitexklusiv für die Sony PlayStation 5 erscheinen, auch nach 30 Jahren ist für die Fantasy-Rollenspiel-Spielserie noch lange nicht Schluss. Einen festen Release-Termin hat der Titel von Square Enix noch nicht erhalten, aber es ist bereits seit fünf Jahren in Entwicklung, laut Bloomberg-Reporter Jason Schreier (Quelle: Player.fm).

Das gezeigte Videomaterial ist auf jeden Fall Spielgrafik, wie Producer Naoki Yoshida angegeben hat. Das Rollenspiel wird “kein Open World”-Titel werden, dass hat Yoshida bereits bestätigt. Wer mit dem “Kingdom Hearts”-Kampfsystem nicht klar kommt, der wird sogar Assistenten im Spiel erhalten. Diese kannst du zu- und abschalten, je nach Belieben.

Wann wird Final Fantasy 16 erscheinen? Das Action-Rollenspiel von Square Enix soll irgendwann im Sommer 2023 für PlayStation 5 erscheinen. Die PC-Version wird wohl erst 2024 nachgereicht.

God of War Ragnarök (2018er-Sequel) – 2022 (PS5, PS4)

Am 10. September 2021 zeigte uns Sony im Rahmen eines PlayStation Showcase erstmals Gameplay-Szenen von God of War Ragnarök. Darin sehen wir den Helden Kratos, wie er es mit mehreren Gegnern gleichzeitig aufnimmt. In einer Zwischensequenz sehen wir sogar Freya.

Eine Suche nach einer Antwort: Atreus bleibt weiterhin die treibende Kraft in der Handlung. Der etwas ältere Junge von Kratos wird Hauptbestandteil der Geschichte sein.

Wann wird God of War Ragnarök erscheinen? Ein Release-Datum gibt es nicht, aber es soll 2022 herauskommen. Anscheinend bereit sich PlayStation Ende Juni 2022 darauf vor, in einer eigenen State of Play-Sendung mehr darüber zu verraten.