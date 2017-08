Fable Legends ist tot

Mehr als über die „geschlossene Beta“ wird sich Fable Legends nicht entwickeln. Heute postete nämlich Entwickler Lionhead Studios, ebenfalls verantwortlich für viele Fable-Titel vorher, dass der Xbox One- und PC-Titel eingestampft wurde.

And so our story ends… #FableLegends is now offline. Thanks to everyone who signed up to the closed beta. You are all Legends.

— Lionhead Studios (@LionheadStudios) 13. April 2016