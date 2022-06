Final Fantasy 16 Produzent bestätigt, dass es kein Open World sein wird

Final Fantasy 16 (C) Square Enix

Als Final Fantasy 16 zum ersten Mal enthüllt wurde, gingen viele Fans sofort davon aus, dass es in die Fußstapfen seines Vorgängers treten und ein groß angelegtes Open-World-Rollenspiel werden würde. Laut Produzent Naoki Yoshida wird das jedoch nicht der Fall sein.

Stattdessen, sagt Yoshida, wird sich Final Fantasy 16 auf ein gebietsbasiertes Design konzentrieren, ähnlich wie Pokémon Legenden: Arceus, das ebenfalls als reines Open-World-Spiel angesehen wurde, als es letztes Jahr erstmals angekündigt wurde. Aber während Final Fantasy an sich kein traditionelles Open-World-Spiel sein wird, sagt Yoshida, dass es viel Inspiration von Triple-A-Open-World-RPGs brauchen wird, obwohl er dazu keine Einzelheiten nennt.

WERBUNG

„Wir haben in unserer umfangreichen Nutzerforschung festgestellt, dass viele Spieler der jüngeren Generation noch nie Final Fantasy gespielt haben oder kein Interesse an der Serie haben. Um ein Spiel zu entwickeln, das nicht nur unsere Stammfans begeistert und anspricht, sondern auch die neueren Generationen, haben wir selbst viele Spiele gespielt, und ja, in Final Fantasy 16 findet ihr Inspiration aus den jüngsten Open-World-Rollenspielen“, sagt Yoshida.

„Um jedoch eine Geschichte zu entwickeln, die sich anfühlt, als würde sie einen ganzen Globus und darüber hinaus umspannen, haben wir uns entschieden, ein Open-World-Design zu vermeiden, das uns auf einen einzigen Open-World-Raum beschränkt und uns stattdessen auf ein unabhängiges, gebietsbasiertes Spieldesign zu konzentrieren, das den Spielern mehr das Gefühl einer wirklich globalen Welt geben soll.“

In Final Fantasy 16 wird es sechs Reiche geben

Square Enix bot ein besseres Bild dieser Welt in einem Update, das im vergangenen Oktober live ging, als es die sechs Reiche von Final Fantasy 16 vorstellte. Nach dem Vorbild der traditionellen europäischen Fantasie wird jede Nation einen „Dominanten“ haben – eine besondere Person, die die Macht eines Eikons besitzt, einer besonderen Beschwörung, die „Nationen dem Erdboden gleichmachen kann“.

Die Eikons wurden während des jüngsten State of Play-Events von Sony vorgestellt und Yoshida gab auch weitere Informationen darüber preis, wie sie sich in den Kampf einfügen werden und mehr.

Die Entscheidung von Square Enix, auf eine traditionelle offene Welt zu verzichten, ist angesichts der aktuellen Trends überraschend, aber Fans werden sich auch daran erinnern, dass die offene Welt von Final Fantasy 15 allgemein als unfruchtbar und unterentwickelt kritisiert wurde. Final Fantasy 16 wäre vielleicht eine Gelegenheit gewesen, diese Kritik anzusprechen, aber wie so oft bei der Serie entschied sich Square Enix dafür, in eine andere Richtung zu gehen.

Der Release von Final Fantasy 16 ist für den Sommer 2023 angesetzt.