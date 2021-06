Die großen Gewinner der E3-Awards: Diese Spiele wurden ausgezeichnet

Forza Horizon 5 hat den Redakteuren der größten amerikanischen Videospiele-Magazine am Besten gefallen. - (C) Xbox, E3 - Bildmontage: DailyGame

Die E3 ist vorbei. Auch wenn die diesjährige Veranstaltung nur virtuell war, hatte sie großartige Enthüllungen und erste Eindrücke vieler Titel. Von Halo Infinite, Starfield bis hin zum Nachfolger von Breath of the Wild. Für jeden Genre-Fan war etwas dabei. Nun wurden einige Spiele – wie jedes Jahr – mit den E3 Awards ausgezeichnet.

Auch wenn die E3 nur virtuell abgehalten wurde, die E3 Awards sind geblieben. Vom am meisten erwarteten Spiel jedes Entwicklers/der Präsentation bis hin zum Studio mit der besten Präsentation werden diese Auszeichnungen von den Redakteuren von IGN, GameSpot, PC Gamer und GamesRadar+ vergeben.

Es wurden in verschiedenen Kategorien die Gewinner ausgewählt, dabei konnte das Xbox & Bethesda Showcase die Auszeichnung für die beste Präsentation einheimsen. Während jedes Studio, das während der E3 eine Präsentation hielt, einen Titel als „am meisten erwartet“ wählte, wurde einem Spiel die Ehre zuteil, insgesamt am meisten erwartet zu werden, und dieses Jahr ging es an Forza Horizon 5.

Die Gewinner der E3 Awards 2021

Hier ist die vollständige Liste der Kategorien und Gewinner:

Ubisoft Most Anticipated Game: Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Gearbox Most Anticipated Game: Tiny Tina’s Wonderlands

Xbox/Bethesda Most Anticipated Game: Halo: Infinite

Square Enix Most Anticipated Game: Marvel’s Guardians of the Galaxy

PC Gaming Show Most Anticipated Game: Songs of Conquest

Future Games Show Most Anticipated Game: Immortality

Intellivision Most Anticipated Game: Dolphin Quest

Most Anticipated Indie Game: Falling Frontier

Freedom Games Most Anticipated Game: Airborne Kingdom

Capcom Most Anticipated Game: The Great Ace Attorney Chronicles

Nintendo Most Anticipated Game: Breath of the Wild 2

Most Anticipated Yooreka Studio Game: Loopmancer

Best Presentation: Xbox and Bethesda Showcase

Most Anticipated Game Overall: Forza Horizon 5

Auch wenn die E3 vorbei sein mag, die vielen Enthüllungen und Gameplay-Videos werden nicht so schnell aufhören. „Summer of Gaming“ geht weiter und Microsoft veranstaltet bereits am 17. Juni das nächste Xbox Gaming Showcase. Und PlayStation wird wohl auch nächste Woche mit einer großen State of Play-Sendung nachziehen.