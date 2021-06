Starfield erscheint im November 2022 exklusiv für Xbox und PC

Starfield - (C) Bethesda

Auf der Pressekonferenz von Bethesda und Microsoft auf der diesjährigen E3 wurde ein erster Trailer zum kommenden Sci-Fi-Rollenspiel Starfield veröffentlicht. Dabei bestätigen die beiden Studios auch, was einige Spekulanten schon seit längerer Zeit vermuten: Das Spiel kommt exklusiv für PC und Xbox.

So soll das heiß erwartete Bethesda-Rollenspiel am 11. November 2022 exklusiv für Xbox Series X/S und PC erscheinen. Ob das Spiel dabei auch vom ersten Tag an exklusiv für den Game Pass erscheint – wie es bisher bei anderen Xbox-Exklusivtiteln der Fall war – ist bisher jedoch noch nicht bekannt. Um den Releasetermin des RPGs zu feiern, spendierte Bethesda des Weiteren einen ersten längeren Trailer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Obwohl das gezeigte Material noch nicht unbedingt viel über Starfield aussagt, wirkt es schon sehr stimmig. Wir sehen erste Szenen einer futuristischen neuen Welt, die von großen Raumschiffen und Robotern nur so wimmelt. Auf der offiziellen Website des Spiels heißt es indes:

,,In diesem Next-Gen-RPG von den preisgekrönten Machern von The Elder Scrolls V: Skyrim und Fallout 4 reist ihr zu den Sternen. Erstellt einen Charakter ganz nach eurer Vorstellung und erkundet in schier grenzenloser Freiheit die endlosen Weiten des Weltraums. Das Ziel dieser epischen Reise? Die Antwort auf die größte Frage der Menschheit.“

Auch wenn wir also immer noch nicht besonders viel über Starfield wissen, haben wir nun immerhin die Bestätigung, dass es aufgrund des Bethesda/Microsoft-Deals exklusiv für die hauseigenen Plattformen erscheint. Wie und ob auch Playstation-Spieler in den Genuss des Sci-Fi-Rollenspiels kommen werden, muss sich allerdings erst zeigen.