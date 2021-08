Cyberpunk 2077: PS Store-Topseller im Juni – Niete im Juli (Top Downloads)

Cyberpunk 2077 hat im Ranking der am meisten heruntergeladenen PS5- bzw. PS4-Spiele nichts zu melden! - (C) CD Projekt, Sony Interactive Entertainment - Bildmontage: DailyGame

Welches Spiel verkaufte sich im Juli besonders stark im PlayStation Store? Nicht Cyberpunk 2077! Es war eine stressige Achterbahnfahrt für CD Projekt Red, nachdem man Cyberpunk 2077 im PS Store verloren hatte. Der Grund ist bekannt: Auf der PlayStation 4 war das Action-Rollenspiel teilweise unspielbar. Auch mit der Rückkehr im Store bekam das Spiel ein “Warnschild” spendiert. Und nachdem es im Juni ganz oben in den Charts stand, war es im Juli kaum mehr sichtbar.

Cyberpunk 2077 war im Juni in den PlayStation Store-Charts am ersten Platz, so wie in den USA/Kanada als auch in Europa. Im Juli sieht die Sache schon anders aus.

Cyberpunk 2077: Wo ist es in den PS Store-Charts?

Das Action-Rollenspiel von CD Projekt Red findet man nicht in den TOP 20 der PS4-Spiele. Nein, nicht in den USA/Kanada- wie auch in den Europa-Charts. Dafür schaffte es sogar The Witcher 3 auf Platz 12 der europäischen Wertung für PS4-Spiele (via PlayStation Blog).

Diese Spiele wurden am meisten im Juli 2021 für PlayStation 4 in den Europa heruntergeladen:

FIFA 21 GTA 5 F1 2021 Minecraft The Crew 2 NBA 2K21 Call of Duty: Black Ops Cold War Red Dead Redemption 2 eFootball PES 2021 – Season Update Call of Duty: Modern Warfare Fall Guys: Ultimate Knockout The Witcher 3: Wild Hunt The Forest Far Cry 5 Friday the 13th: The Game Jump Force Need for Speed Heat Anthem ARK: Survival Evolved Assassin’s Creed Odyssey

Diese Spiele wurden am meisten im Juli 2021 für PlayStation 4 in den USA/Kanada heruntergeladen:

GTA 5 NBA 2K21 Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft Red Dead Redemption 2 The Crew 2 Call of Duty: Modern Warfare UFC 4 FIFA 21 Friday the 13th: The Game

Auch das PlayStation 5-Spiele-Ranking für Juli 2021 sieht es für Cyberpunk 2077 nicht besser aus.

Diese Spiele wurden für PS5 am meisten im Juli 2021 heruntergeladen

Diese Spiele wurden am meisten im Juli 2021 für PlayStation 5 in den Europa heruntergeladen:

FIFA 2021 F1 2021 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Black Ops Cold War Metro Exodus Ratchet & Clank: Rift Apart Tribes of Midgard It Takes Two NBA 2K21 Star Wars Jedi: Fallen Order

Diese Spiele wurden am meisten im Juli 2021 für PlayStation 5 in den USA/Kanada heruntergeladen:

FIFA 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales NBA 2K21 Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War Tribes of Midgard F1 2021 Star Wars Jedi: Fallen Order Demon’s Souls MLB The Show 21

Übrigens: Bei den VR-Games führen noch immer Beat Saber, Job Simulator und Sniper Elite VR die Wertung an. Bei den Free-to-Play-Games ist Splitgate for Fortnite.

Vielleicht kann Cyberpunk 2077 ein paar Plätze wieder gut machen, wenn es frischen Inhalt (kostenlos) gibt.