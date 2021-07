Ratchet & Clank: Rift Apart - (C) Insomniac Games

PlayStation hat die am häufigsten heruntergeladenen Spiele vom PlayStation Network für Juni 2021 veröffentlicht. Es überrascht nicht, dass Ratchet and Clank: Rift Apart das Top-Download-Spiel für die PlayStation 5 im Juni 2021 ist. Mit der Rückkehr in den PS Store schaffte es auch Cyberpunk 2077 zurück an die Spitze, auch wenn der Titel von CD Projekt Red mit einem Warnhinweis versehen wurde! – Das sind die Download-Charts für PS4, PS5, PSVR und Free-to-Play.

Hinter dem neuesten Abenteuer von Ratchet and Clank schaffte es in Europa FIFA 21 auf den zweiten Platz bei den meistheruntergeladenen Spielen für PS5. Eigentlich gar nicht so überraschend, da die letzten Wochen die Europameisterschaft das TV-Programm eingenommen hat.

Auf Platz 3 folgt das mittelalterliche Chivalry 2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und It Takes Two nehmen den Rest der Top 5 ein.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege hat es auch in die TOP 10 geschafft, da das Spiel nach so vielen Jahren weiterhin beliebt ist. Ein Tipp für den Herbst: Auch GTA 5 wird wahrscheinlich auf die Liste kommen, sobald es für PS5 erscheint. Derzeit ist es bei den PlayStation 5-Charts noch nicht vertreten.

Evergreens in den PS4-Download-Charts im Juni 2021

Bei den PlayStation 4-Charts gibt es ein fast gewohntes Bild, bis auf Cyberpunk 2077 – das auf Platz 1 im Juni zurückgekehrt ist, nachdem Sony den Titel aus dem PS Store entfernt hatte. Auf Platz 2 bei den meistheruntergeladenen PS4-Spielen befindet sich FIFA 21, gefolgt von GTA 5 und Minecraft. Alles Titel die schon länger so erfolgreich sind.

Eine große Überraschung ist das bereits eingestellte Anthem, dass auf Platz 14 in den Charts ist – vor Rainbow Six Siege, wie man im PlayStation Blog nachlesen kann.

Bei den PS VR-Games ist das Bild in den USA und Europa fast ident. Auf den ersten vier Plätzen befinden sich: Beat Saber (1), Job Simulator (2), Superhot VR (3) und Rick and Morty: Virtual Rick-ality (4).

Bei den Free-to-Play-Spielen gibt es ebenfalls ein gewohntes Bild. Fortnite führt vor Call of Duty: Warzone, Rocket League und Genshin Impact. Apex Legends ist gar nur auf Platz 6 hinter Brawlhalla, aber vor Destiny 2.