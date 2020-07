Cyberpunk 2077: So sieht der Nobel-Bezirk von Night City aus

Obwohl Cyberpunk 2077 erst im November erscheint, hat der Entwickler seine Ankündigungen dazu nicht eingebremst. CD Projekt Red war damit beschäftigt, die unglaublich detaillierte Welt und die Charaktere für sein bevorstehendes Rollenspiel zu enthüllen, das als eine der beeindruckendsten Gameplay-Umgebungen aller Zeiten erscheint. Sechs Bezirke bilden die futuristische Karte von Night City, und das Studio hat einen detaillierteren Blick auf den Bezirk Westbrook geworfen.

Beim jüngsten Cyberpunk 2077 Night City Wire-Event zeigten die Entwickler einen beeindruckenden neuen Story-Trailer sowie neues Gameplay-Material. Die offiziellen Social-Media-Feeds haben auch die Details einiger der kommenden NPCs aus dem Spiel zusammen mit den sechs Distrikten von Night City, denen die Spieler begegnen werden, aufgepeppt. In den ersten praktischen Gameplay-Demos wurde festgestellt, dass der Spieler aus drei Hintergrundgeschichten für den Hauptprotagonisten V auswählen kann. Diese Prologe starten den Spieler in drei sehr unterschiedlichen Bereichen und geben einen Vorgeschmack auf das, was in Cyberpunk 2077 kommen wird.

Die sechs Bezirke von Night City reichen von den Slums bis zur Oberschicht der Unternehmen. Die neueste Enthüllung von Cyberpunk 2077 Twitter erkundet die Region Westbrook, die als der beste Ort gilt, um in Night City zu leben und Spaß zu haben. Die Konzeptgrafik zeigt eine Reihe eleganter, abstrakter und wohlhabender Wohnbereiche und lädt die Spieler ein, hierher zu kommen, um die Wirbel auszugeben, wenn Sie sie haben. Es scheint auch, dass Spieler, die nicht über das Geld verfügen, einen Kredit aufnehmen können, um der Party beizutreten.

Westbrook is considered by many to be the best place to live and have fun in Night City. If you’ve got eddies, you come here to spend them. And if you don't? Well, take out a loan and pretend you’re on top of the world — even for just one glorious night. #ConceptArt pic.twitter.com/gGAnMVMYWL

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 7, 2020