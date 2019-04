Share on Facebook

UKIE / GfK Chart-Track hat für die Vorwoche, die am 20. April endet, Daten zum Verkauf von Boxed-Videospielen in Großbritannien veröffentlicht. Es war eine überwiegend ruhige Woche (via GamesIndustry).

In den Top 10 gibt es nur zwei Neuzugänge, während der Rest der Spiele größtenteils auf ihren Positionen der letzten Woche geblieben sind. Der Co-Op-Zombie-Shooter World War Z von Saber Interactive belegt den ersten Platz, während ein weiterer Debütant, Snooker 19, auf dem neunten Platz liegt.

The Division 2, das letzte Woche auf dem ersten Platz lag, ist auf den dritten Platz zurückgefallen, während FIFA 19 auf Platz 2 bleibt. Red Dead Redemption 2 ist in dieser Woche vom dritten Platz auf den fünften Platz gefallen, während Martio Kart 8 Deluxe sich an vierter Stelle hält und Assassin’s Creed Odyssey belegt Platz sechs.

Yoshis Crafted World und Sekiro: Shadows Die Twice sind ebenfalls von Platz fünf auf Platz sieben und von Rang sieben auf Rang acht zurückgefallen. Das neue Super Mario Bros. U Deluxe auf Platz zehn rundet die Top 10 ab, dass letzte Woche noch auf Rang 8 war.

Hier noch einmal das Ranking in Zahlen: