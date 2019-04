Share on Facebook

Seit seinem Debüt in Super Mario World vor fast drei Jahrzehnten ist Yoshi ein fester Bestandteil der Nintendo Family und wurde insgeheim zum Synonym für bezaubernden Charme. So war es nur eine Frage der Zeit bis der Dino sein Debut auf der Nintendo Switch feiern würde. Mit dem Nachfolger des Wii U Titels Yoshi’s Woolly World, darf er im nun mittlerweile achten Titel Yoshis Crafted World ein weiteres Mal die Hauptrolle übernehmen.

Das neueste Abenteuer des/der kleinen Drachen, Yoshis Crafted World bezaubert ab der ersten Sekunde

Zwar wurde das Design für das neue Abenteuer auf der Nintendo Switch geändert und vorbei sind die Tage des wolligen Daseins. Doch keine Sorge! Wer befürchtet die Yoshis hätten dabei etwas von ihrer Niedlichkeit verloren kann beruhigt sein. Denn spätestens, wenn man das erste Papkartonkostüm auswählt um seinen Yoshi vor Angriffen zu schützen schmelzt man ganz automatisch dahin. Nintendo und Good Feel wissen einfach wie sie den kleinen Drachen am süßesten in Szene setzen müssen.

Die Geschichte beginnt bei dem versuchten Diebstahl der Traumsonne durch Baby Koopa und Kamek. Dieses Artefakt soll Träume erfüllen und wäre in den Händen der Bösewichte ein unglücksbringendes Dilemma. Die tapferen Dinos wissen ihren Schatz zwar zu verteidigen. Doch dabei gehen die fünf Traumjuwelen verloren und sind über die ganze Yoshi Island verteilt. Zeit also unseren Dino in Lieblingsfarbe auszuwählen und die Juwelen finden bevor es das böse Duo macht.

Das Spiel ist wie die meisten Super Mario-Spiele strukturiert und führt durch eine Reihe kurzer Level mit unterschiedlichen Themenwelten. Obwohl die Level einfach gestrickt, oder in diesem Fall gebastelt sind, versteckt sich weit mehr in den Levels als der erste Blick erwarten lässt.

Im Hinblick auf die Gameplay-Elementen glänzt Yoshis Crafted World mit seinen verschiedenen Welten

Yoshis Crafted World nutzt diesmal eine 2.5D-Grafik, die es Yoshi ermöglicht auf verschiedenen Ebenen zu agieren und somit wahrhaftig den Erkundungsdrang in einem auslöst. Denn ein beendetes Level ist erst dann wirklich erfolgreich erforscht, wenn man auch die Geheimnisse der Rückseite gelüftet hat.

Yoshi hat seine üblichen Fähigkeiten: Er kann springen, mit einer Stampfattacke auf den Boden oder Objekte herab sausen. Mit der Zunge Feinde verschlucken und diese so zu verschieß baren Eiern verwandeln.

Was Yoshis Crafted World auszeichnet ist seine Liebe zum Detail

Die Grafik von Yoshis Crafted World wirkt tatsächlich wie von Hand gefertigt. Die Feinde sind im wahrsten Sinne zusammengesetzt und bestehen entweder aus Pappe, Papier, oder Plastik. So wird das Spiel wirklich zum Leben erweckt und entfaltet seine vollkommene Schönheit im TV-Modus.Einzig die Musikeinlagen des Titels enttäuschen etwas und wirken schnell abgenutzt und bringen wenig Abwechslung.

FAZIT

Wie auch sein Vorgänger, Yoshi’s Woolly World, ist Yoshis Crafted World ein wunderbarer Plattformer der kurzweiligen Spaß mit unseren Lieblings Dino mitbringt. Die „Rückseiten-Welt“ verleiht dem Leveldesign einen interessanten Twist und Sammelobjekte in Hülle und Fülle sprechen den Sammeltrieb eines jeden Spielers an. Die Kreativität eines Super Mario Odyssey darf bei Yoshis Crafted World nicht erwartet werden doch Yoshis Solo Switch Debut braucht sich nicht zu verstecken.

Den Titel bekommt man für unter 50 Euro bei Amazon.de!