Was soll man schon großartig verändern? Die FIFA-Fußball-Simulationen von EA Sports gehören zu den erfolgreichsten Games unserer Zeit. Jedes Jahr warten Millionen auf die neueste Version. Aber ist es nur ein Update? Was bitte schön soll man den schon großartig verändern? Mach dir keine Sorgen! FIFA 19 ist bei weitem nicht nur ein kleines grafisches Upgrade von seinen Vorgängern.

Der Einzelspieler-Modus

Mit „The Journey“ hat EA einen Kaufgrund gefunden, welcher auch viele Kampagnen-Spieler motivieren konnte. Das war auch der Grund warum FIFA 17 so erfolgreich war. Die Serie hatte damals einfach ein wenig verschlafen und mit den Fußball-Abenteuern von Alex Hunter konnte die Sache aufgelockert werden. Nachdem die Kampagne von FIFA 18 etwas enttäuschend von den Fans aufgenommen wurde lässt schon der Name in FIFA 19 etwas Großes erahnen. In „The Journey: Champions“ kehrt Alex Hunter zurück als Superstar. Wir erleben seine Geschichte beim „weißen Ballett“, sprich Real Madrid, können aber auch erstmals zwei andere Charaktere spielen. Der Spielmodus greift erstmals auch die Geschichten von Danny Williams, Alex’s Freund und ehemaligen Club-Gefährten auf, sowie Kim Hunter, Alex’s jüngere Schwester.

Die Kampagne bringt uns ein wenig Hollywood in die Stadien sowie ein kleines Fußball-Wunder. Es gibt eine nette Verflechtung zwischen den Geschichten und jeder Charakter hat seine eigenen Probleme. Den Kampagnen-Modus durchzuspielen und eine interessante und herausfordernde Geschichte zu erleben, hat wirklich Spaß gemacht.

Das Fußball-Erlebnis

FIFA war und ist schon immer sehr offensiver Fußball. Warum? Man verkauft mehr Games wenn schöne Tore fallen. Dennoch ist der Taktik-Bereich nun viel intensiver als noch im Vorjahr. Das Zwei-Touch-System sorgt dafür, dass das Finish viel präziser wird. Das Active Touch System ist auch, wenn du das Wortspiel verzeihst, eine nette Geste – es macht das Erhalten von Pässen ein bisschen weniger alltäglich und kann Raum und Möglichkeiten schaffen, wenn die Spieler mit Fähigkeiten spezifische Empfänge beherrschen. Das Spielen von eher verteidigungsorientierten Teams ist wahrscheinlich nur für Spieler mit einer gewissen Vertrautheit zu empfehlen.

Die wahrscheinlich größte Erweiterung des Spiels ist die Tatsache, dass EA die UEFA Champions League in FIFA 19 integriert hat. Der Karriere-Modus unterstützt nun den Europa-Cup und den Super-Cup, was im Grunde bedeutet, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt um intensive Spiele zu erleben.

Wenn wir schon bei den Möglichkeiten sind: Man kann sogar die Regeln des Fußball-Spiels selbst ändern, mit den „House Rules“. Spielt man ein „No Rules“-Spiel, dann hat das wenig mit Fussball zu spielen und gleicht mehr Rugby oder einen antiken Gladiatoren-Kampf. Fair-Play spielt dann keine Rolle mehr.

FAZIT

Alle FIFA-Fans und –Kritiker werden von der überarbeiteten Grafik-Pracht und den neuen Animationen überwältigt sein. Nicht nur das verbesserte und vor allem flüssigere Spielverhalten sind die wichtigsten Neuerungen, auch der Champions-League-Modus gehört zu den Meilensteinen von FIFA 19. Alles im Allem wirkt FIFA 19 runder und sicherer als seine Vorgänger. Für Fußball-Fans mit einem Drang zu Lizenzen gibt es keine Alternative.

Der FIFA 19-Review-Code wurde uns von EA zur Verfügung gestellt. Getestet wurde die PlayStation 4-Version 1.00. Der Test-Bericht wird um weitere Erfahrungen im Laufe der Zeit erweitert.