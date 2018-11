Wie gut kann der Wilde Westen sein? Wie riesig kann eine Welt in einem Spiel sein, ohne dadurch zu künstlich zu wirken? Und wie sehr steckt das Cowboy sein an? Ich versuche ein paar Fragen in unserem Spieletest zu Red Dead Redemption 2 auf den Grund zu gehen.

Gleich zu Beginn des Reviews kann ich euch etwas verraten, was euch nicht überraschen wird: Das Spiel ist geil. Ohne es lang hinauszuzögern: Es ist der Wahnsinn! Aber angesichts der Tatsache, dass das sowieso fast ausschließlich jeder sagt, dürfte das euch kaum überraschen. Es gibt tatsächlich ausgesprochen wenig Schlechtes über Red Dead Redemption 2 zu sagen.

Ist der Download und die damit verbundene Installation mal beendet, kann ich euch garantieren: Ab jetzt werden die meisten staunen und erst mal den Mund weit offen haben. Zumindest war das in meinem Fall so. Ich konnte es gleich von Beginn nicht fassen wie schön detailreich und abwechslungsreich alles ist. Die Spuren im Schnee, das Reiten, die Bäume, Tiere jagen, und und und. Ich könnte endlos aufzählen, wo mir jedes Mal immer wieder das Staunen kam.

Kauftipp:

Ich hab zwar die Version auf der Playstation 4 Pro getestet, die ja bekanntlich kein natives UHD schafft, aber Leute: Klar, ist ärgerlich, finde ich auch, aber es sieht immer noch so verdammt gut aus! Grafikfetischisten greifen am Besten trotzdem zur Xbox One X Version. Die Xbox One S kommt sowohl an die Playstation 4 Pro sowie an die Playstation 4 nicht heran.

Aber wie ich immer zu sagen pflege: Grafik ist nicht alles.

Trotzdem ist es natürlich unglaublich, was Rockstar da grafisch geschaffen hat. Was aber noch viel Wichtiger ist, sind die Missionen, Nebenmissionen, die Handlungen und die Interaktionen. Auch da sticht Red Dead Redemption 2 einfach aus der Masse heraus. Alleine wie die historischen Ereignisse der USA zu der Zeit aufgegriffen werden: Grandios! Und das im Spiel von den Charakteren gesprochene Englisch: Weltklasse! Ganz ehrlich: Man hätte es nicht besser machen können. Es klingt alles so schön authentisch. Wer Englisch zumindest versteht, wird das Spiel garantiert auf eine ganz andere Art und Weise erleben, wie jemand der kein Englisch versteht.

Dann ist da noch dieses ganz eigene Erleben vom Spiel!

Die Art und Weise, wie ihr das Spiel erlebt, ist wieder etwas ganz Eigenes. Eigentlich ist das richtig schwer zu beschreiben. Es geht zwar alles etwas Entschleunigt zu Gange, aber niemals langweilig. Die Story zieht am Tempo zwar an, aber das hindert den Spieler nicht, das Spiel mit jedem Atemzug zu genießen. Und es gibt wirklich viel zu genießen, sei es die Hauptstory, oder die vielen Nebenmissionen und Möglichkeiten. Bei jeder einzelnen Tätigkeit die ich im Spiel bis jetzt gemacht hab, hab ich bis jetzt richtig viel Liebe zum Detail spüren können.

Ganz ehrlich: Bis jetzt habe ich ein Spiel noch nicht so loben können. Es hat mich einfach umgehauen wie schön es ist! Auch bei der Steuerung hat man nichts falsch gemacht. Mit ein bisschen Eingewöhnung hat man die sofort drauf. Selbst wenn man Schwierigkeiten hat: Optionen öffnen, umstellen, fertig.

Fazit

Rockstar hat da zumindest für mich eine eierlegende Wollmilchsau rausgehauen und in die Läden gestellt. Eigentlich bin ich überzeugt, jeder der Western oder Open-World-Games liebt, wird das Spiel lieben. Es ist einfach ganz großes Kino. Generell kann ich es einfach jedem empfehlen! Allerdings wird es, wie bei allen Dingen, auch Leute geben, die mit unserem schönen Western-Epos nichts anfangen können.

Kritik hab ich an das Spiel eigentlich gar nicht. Klar, die Sache mit der PlayStation 4 Pro und der 4K Darstellung ist für den ein oder anderen ärgerlich, aber bewertet das nicht über. Das Spiel sieht einfach extrem geil aus. Ansonsten gibt es einfach nichts Negatives zu sagen. Wobei, wenn es unbedingt sein muss: Sich zum Beispiel „Kästen nähern“, um diese zu durchsuchen, ist etwas nervig. Das war‘s dann aber auch schon. Und das stört beim Spielgenuss nun wirklich gar nicht.

Und damit komme ich zu etwas, was ich so schnell nicht mache: Das ist ein großes Lob ausspreche. Hut ab Rockstar. Was ihr bei dem Spiel geleistet habt ist Wahnsinn. Bis jetzt spüre ich in jedem Schritt den ich virtuell gemacht habt so viel Liebe zum Detail. Bitte produziert weiterhin solche Spiele! Genial!

Uns jetzt setze ich mir wieder meinen Cowboyhut auf, schnapp mir ein Glas Whiskey und ziehe weiter in den wilden Westen von Red Dead Redemption 2.

Unsere Meinung zu ... Red Dead Redemption 2 10 Score Ein rundum gelungenes Spiel, welches das Herz von Western-Fans höher schlagen lässt. Detail-Wertung Gafik 0

Steuerung 0

Motivation 0

Sound 0

