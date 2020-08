Walking Dead: Wer steckt hinter der eisernen Maske?

Wer steckt hinter der eisernen Maske?

Ein mysteriöser maskierter Charakter wird im lang verspäteten Finale der 10. Staffel von The Walking Dead erscheinen. Die Identität dieser Person hätte vor Monaten bekannt gegeben werden können, aber AMC musste das Finale wegen der Coronavirus-Pandemie verschieben. AMC gab bekannt, dass das Finale am 4. Oktober (USA) geplant ist. Gefolgt von sechs weiteren zusätzlichen Folgen für die 10. Staffel in 2021. Wie von Anfang an geplant, wird die Episode wird die Serienpremiere von The Walking Dead: World Beyond einleiten.

Die Vorfreude auf das Finale ist hoch, angesichts des längeren Wartens und aller Handlungsstränge, die sich abspielen werden, einschließlich des bevorstehenden finalen Showdowns mit den Whisperers und der offiziellen Einführung des Commonwealth. Es ist auch bestätigt, dass das Finale die Rückkehr von Maggie (Lauren Cohan) beinhalten wird, die in Staffel 9 gegangen ist und in Staffel 11 wieder laufend in der Serie zu sehen sein wird. Eine weitere Geschichte, die mitten im Flüsterer-Krieg stattfindet und die Fans begeistert hat. Das Interesse ist, was derzeit mit Alden (Callan McAuliffe) und Aaron (Ross Marquand) los ist. Beide Charaktere wurden in Episode 15 in Lebensgefahr gebracht, als sie plötzlich von Flüsterern umgeben waren. Eine unbekannte Person mit einer Waffe kam zur Stelle, aber es ist nicht klar, was ihre Absichten sind.

Ein Trailer zum Finale der 10. Staffel von The Walking Dead enthüllte, dass in den Szenen mit Alden und Aaron auch ein maskierter Charakter mit Doppelklingenwaffen zu sehen ist. Die Tatsache, dass der Charakter eine Maske trägt, hat den Verdacht geweckt, dass er jemand sein könnte, den die Zuschauer erkennen werden. Ein weiterer Grund dafür könnte sein, dass er oder sie ein Charakter der 11. Staffel ist, der noch nicht besetzt wurde.

Heath

Heath (Corey Hawkins) war nicht mehr bei The Walking Dead, seit er während der Oceanside-Episode in Staffel 7 verschwunden ist. Tara (Alanna Masterson) hat nie herausgefunden, was mit ihm passiert ist, aber sie hat seine Brille gefunden. Er verließ die Serie zu einer Zeit, als der Schauspieler an anderen Projekten beteiligt war, aber es wurde gesagt, dass er irgendwann zurückkehren würde.

Nachdem sein Van in Jadis ‚Hauptquartier entdeckt worden war, bestätigte The Walking Dead-Showrunnerin Angela Kang, dass Heath von der CRM-Organisation übernommen wurde (dieselbe Gruppe, die in Staffel 9 für die Entführung von Rick Grimes verantwortlich war). Aus diesem Grund erwarten viele, dass Heath, wenn er wieder auftaucht, entweder mit Rick Grimes in den The Walking Dead-Filmen sein muss oder World Beyond. Obwohl eines dieser Ergebnisse sinnvoll wäre, sind mehrere Jahre vergangen, seit Heath bei der CRM tätig ist. Rick ist nicht zurückgekehrt, aber es könnte sein, dass Heath sich von der CRM gelöst hat und es geschafft hat, nach Alexandria zurückzukehren.

Morgan

Morgan (Lennie James) ist derzeit bei Fear the Walking Dead, aber da beide Shows nicht zum gleichen Zeitpunkt in der The Walking Dead-Timeline stattfinden (wobei Fear ein Prequel ist), wäre es für Morgan nicht unmöglich, Alden und Aarons zur Rettung zu eilen. Immerhin gibt es eine siebenjährige Lücke zwischen den beiden Shows. Durch die Ereignisse in The Walking Dead in Staffel 10 ist seine Gruppe möglicherweise auseinander gerutscht.

Morgan kennt sich mit Kampfkunst aus, daher scheint es nicht weit hergeholt, die Waffen mit den Klingen zu tragen und die im Trailer gezeigten Bewegungen zu verwenden. Es könnte sein, dass Morgan seine No-Killing-Regel aufgab und den Stab zugunsten von etwas Tödlicherem beiseite legte. Ein offensichtliches Problem bei dieser Theorie ist jedoch die Verfügbarkeit des Schauspielers. Lennie James kann möglicherweise nicht in beiden Shows gleichzeitig eine Hauptfigur sein. Außerdem würde es schwierig sein, seine Charakterentwicklung zu verfolgen, wenn man in beiden Shows ist. Alternativ theoretisieren einige Fans, dass der Mann hinter der Maske tatsächlich sein Sohn Duane ist, aber das wäre noch unwahrscheinlicher. Morgan sagte Rick, dass er gesehen habe, wie Duane von einem Zombie gebissen wurde, daher ist es schwer vorstellbar, dass dies ein mögliches Szenario ist. Allerdings gesehen hat man es in der Serie nicht.

Connie

Connie (Lauren Ridloff) fehlt hat seit der The Walking Dead Mid-Season-Premiere, nach Carols Rücksichtslosigkeit wurde sie in Alphas geheimer Höhle gefangen. Zum Glück haben Daryl (Norman Reedus), Aaron, Kelly (Angel Theory), Magna (Nadia Hiker) und Jerry (Cooper Andrews) es alle heil in einem Stück hinaus geschafft. Die einzige Figur in der Höhle, deren Schicksal noch in der Luft liegt, ist Connie.

Angenommen, Connie lebt noch irgendwo im Universum von The Walking Dead, ist nicht klar, warum sie es unterlassen hätte, nach Hause zurückzukehren. Was derzeit mit ihrem Charakter los ist, ist also immer noch ein Rätsel. Einige vermuten, dass ihre Abwesenheit mit ihrer Rolle in Marvels Eternals-Film zusammenhängt.

Ein neuer The Walking Dead-Charakter? Oder doch Maggie?

Auch möglich. Das prominente Commonwealth-Mitglied Mercer war noch nie in der TV-Serie zu sehen. In den Comics existiert er. Der maskierte Fremde trägt Waffen, die wie kleine Sensen aussehen. Er kämpft hauptsächlich mit zwei Äxten. Es gibt einige Unterschiede zum Comic, aber sie sind ähnlich genug, um eine Verbindung herzustellen. Er würde in die Zeitlinie hineinpassen.

Oder es ist die fulminante Rückkehr von Maggie. Das könnte durchaus möglich sein. Klingt plausibel, aber auf die Wahrheit müssen wir noch ein paar Wochen warten!

Bis zum 4. Oktober werden sich die US-Amerikaner gedulden müssen. Die deutschsprachige TV-Premiere wird wohl am 5. Oktober 2020 bei FOX (via Sky zu Empfangen) um 21:00 Uhr zu sehen sein.