The Walking Dead: Wer ist der neue Charakter mit der Maske?

Die 10. Staffel von The Walking Dead ist beinahe zu Ende, aber eben nur beinahe. Denn durch die Coronakrise wurde das Staffelfinale auf ein unbekanntes Datum nach hinten verlegt. Doch ein Teaser zeigt einen neuen Charakter. Über diesen wird im Netz bereits wild spekuliert.

Eines vorweg: Ein beliebter Seriencharakter soll in der letzten Folge der 10. Staffel zurückkehren, aber darum wird es in diesem Artikel nicht gehen. Das Staffelfinale wird sich aufgrund des Coronaviruses zwar noch ein wenig nach hinten verschieben, doch ein Teaser mit einem mysteriösen Maskencharakter führt jetzt zu wilden Spekulationen. Wie wird dieser Charakter den Verlauf der Kult-Serie beeinflussen? Die Seite Den of Geek hat sich der Theorien angenommen und wir wollen euch das Ergebnis hier auf Deutsch zusammenfassen.

Wer ist der mysteriöse Charakter – Ab jetzt folgen die Theorien

Sehr wahrscheinlich ist, dass es sich bei diesem Charakter um einen handelt, der nie in den originalen The Walking Dead Comics von Robert Kirkman and Charlie Adlard vorkam. Das wäre übrigens nicht das erste Mal, dass ein eigener Charakter für die TV-Serie kreiert wird. Auch Daryl Dixon gab es im Comic nicht. Es könnte sich also um einen ganz neuen Charakter handeln, den wir noch nie zuvor in der Sendung oder im Comic gesehen haben.

Der zweite Theoriestrang befasst sich damit, dass es sich bei der maskierten Person um jemanden handelt, der in der Serie schon einmal vorgekommen ist und eben wieder auftaucht beziehungsweise eine durchaus wichtige Person im Comic ist. Hier gibt es laut Den of Geek drei starke Theorien und vermutlich viele weitere Spekulationen. Die erste wäre, dass der neue Charakter “Mercer” ist. Dies ist einer der finalen Hauptcharaktere im Comic.

Kehr Morgan bei The Walking Dead zurück?

Einer der beiden zurückkehrende Kandidaten könnte ein alter Bekannter sein, nämlich Morgan. Morgan trug in der 5. Staffel zwar keine eiserne Maske, aber doch war sein Gesicht die meiste Zeit bedeckt. Auch sein Outfit ähnelt jenem des neuen Charakters. Ist der Maskencharakter ein Indiz auf seine Rückkehr? Morgan kommt auch in Fear The Walking Dead vor. Hier wurde er zuletzt angeschossen. Eine Auflösung ob er überlebt oder was passiert ist noch ausstehend. Ob die neue Staffel für Auflösung sorgt weiß man noch nicht.

Ein weiterer Charakter, dessen Tod man nie gesehen hat ist Heath. Ist er tot? Ist er noch irgendwo da draußen in der Welt der Zombies? Oder kehrt er als Maskenmann in der 10. Staffel zurück? Wie Regisseurin Angela Kang bereits die Gerüchte befeuerte, könnte Heath von denselben Personen wie Rick Grimes “entführt” worden sein.

Wer der mysteriöse Charakter wirklich ist, werden wir wohl erst bei der Veröffentlichung des Staffelfinales erfahren. Bis dahin heißt es theoretisieren und abwarten.