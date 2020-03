The Walking Dead: Staffel 10-Finale verzögert sich aufgrund des Coronavirus

The Walking Dead - Staffel 10 - Episode 13 (C) AMC

Da sich das Coronavirus schnell auf der ganzen Welt verbreitet, scheint so ziemlich jede kommende TV-Show oder jeder kommende Film in diesem Jahr zurückgedrängt worden zu sein, damit das Publikum seine Veröffentlichung in vollen Zügen genießen kann. Leider scheint es, dass dieser Liste noch eine weitere Verzögerung hinzugefügt wurde und trifft The Walking Dead bereits zum zweiten Mal, nachdem World Beyond bereits verschoben wurde.

Von AMC auf Twitter angekündigt, scheint das Finale der 10. Staffel von The Walking Dead auf unbestimmte Zeit verschoben worden zu sein, da das Unternehmen aufgrund der Coronavirus-Pandemie angeblich die Postproduktion der letzten Folge nicht abschließen konnte. Das Finale wird stattdessen später in diesem Jahr als Sonderfolge debütieren, wobei AMC nicht genau verrät, wann.

Die vollständige Erklärung lautet:

“Aktuelle Ereignisse haben es leider unmöglich gemacht, die Postproduktion des Finales der 10. Staffel von The Walking Dead abzuschließen. Die aktuelle Staffel endet also mit ihrer 15. Folge am 5. April [bei uns am 6. April via FOX]. Das geplante Finale wird später als Sonderfolge erscheinen.”

Natürlich scheint es, als würde das Coronavirus viel mehr Medienereignisse und Veröffentlichungen verzögern, bevor die Pandemie vorbei ist. Viele Serien-Produktionen, wie jene von The Witcher Staffel 2, wurden abgebrochen, weil sogar Darsteller infiziert worden sind. Viele Filme schaffen es heuer nicht mehr (oder verspätet) ins Kino, darunter Fast 9 oder Black Widow. Sonic the Hedgehog erscheint früher für das Heimkino und kann bereits am 31. März digital gekauft werden. Einige Filme haben ihre Kino-Vorstellungen auf Amazon Prime verlegt und können dort geliehen werden. Die E3 wurde offiziell abgesagt und die Gamescom 2020 wackelt auch.

Das Finale der 10. Staffel von The Walking Dead wird zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt im Laufe dieses Jahres uraufgeführt.