Diese Filme erscheinen aufgrund der Coronavirus-Pandemie vorzeitig digital und auf DVD/Blu-ray

Star Wars Episode 9 - The Rise of Skywalker (C) Disney

Das Coronavirus (Covid-19) hat die Filmindustrie so gut wie zum Stillstand gebracht, und Ankündigungen von Verzögerungen und Stornierungen kommen schnell und dicht. Da die Kinos geschlossen sind, finden die jüngsten Kinoveröffentlichungen ihr Publikum anderswo, indem sie nur Wochen oder sogar Tage nach der Premiere Digital erscheinen.

Aktuell findet man sogar zwei aktuelle Kino-Filme als “Heimkino-Premiere” bei Amazon Prime. Das sind “Der Unsichtbare” und “Emma”. Der Unsichtbare ist ein Horror-Thriller und startete am 27. Februar in unseren Kinos. Emma ist eine Romanze/Komödie von der britischen Insel und startete am 5. März in unseren Kinos und war damit nur wenige Tage dort vertreten.

Etwas früher kommt auch Star Wars: The Rise of Skywalker zum Kauf. Bereits am 17. April startet der digitale Verkauf bei Amazon oder im Sky Store. Die DVD/Blu-ray erscheint am 30. April. Bereits seit 5 Tagen erhältlich ist der Familienfilm “Die Eiskönigin 2” bei Amazon Prime. Die Blu-ray/DVD erscheint morgen.

Übrigens: Sonic the Hedgehog (Kinostart 13. Februar) startet bereits Ende diesen Monats bei Amazon Prime.

Neben den frühen digitalen Erscheinungen gibt es auch einige Verschiebungen an der Kinokasse. Bereits fertig war Fast and Furios 9 und der neue James Bond, wobei Fast 9 gleich auf 2021 verschoben wurde. Für The Batman, Uncharted und Mission: Impossible 7 hat es Produktionsverschiebungen gegeben.

Die Produktionsarbeiten der zweiten Staffel von The Witcher wurden derzeit eingestellt, nachdem sie im Jänner erst begonnen haben. AMC stellte das The Walking Dead-Spin-off World Beyond zurück, nachdem man sonst im Herbst keine andere Blockbuster-Serie zur Verfügung gehabt hätte.