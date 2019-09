Unbenutzter Nintendo 64-Controller-Prototyp entdeckt

Ein genauerer Blick auf einen kürzlich entdeckten Prototyp eines Nintendo 64-Controllers zeigt einige Designentscheidungen, bei denen sich der Controller anders angefühlt hätte als im Lieferumfang der Original-Konsole. Obwohl der Prototyp immer noch über das dreigliedrige Layout verfügt, hat er einige bemerkenswerte Unterschiede, die möglicherweise einige Designprobleme des Controllers gelöst hätten, den Nintendo schließlich herausgebracht hat.

Die meisten Spieler konnten den Nintendo 64-Controller an seiner Silhouette erkennen. Der seltsame dreizackige Controller verfolgte einen bizarren Ansatz und stellte sich eine Konsole vor, auf der die Spieler wählen konnten, wie sie spielen wollten. Spieler könnten den Controller mit der linken Hand ganz links halten, um Spiele mit dem D-Pad zu steuern, ähnlich wie beim Super Nintendo-Controller zuvor. Oder die Spieler könnten es mit der linken Hand in der Mitte halten und den neu hinzugefügten Steuerknüppel verwenden.

Während der von User shanebattye auf Twitter veröffentlichte Prototyp das gleiche Layout aufweist wie der Controller, der letztendlich auf den Markt kam, hat er einige bemerkenswerte Änderungen erfahren, obwohl er der Liste der großartigen Funktionen des N64 nichts Neues hinzugefügt hat. Für diejenigen, die gerne in das Innere eines Controllers graben, hat der Twitter-Indianer einen vollständigen Abriss in seinem Twitter-Thread. Die meisten Leute interessieren sich jedoch wahrscheinlich am meisten für Unterschiede im Design des Controllers, und dieser Prototyp hat eine sehr interessante Designänderung, die die meisten N64-Spieler zu schätzen wissen.

But before we do, let’s zoom out a bit and check out the connector. This isn’t a normal N64 plug; it’s an RJ-11 connector.

This might explain in part why the press release photo of this controller did not show it connected to the console.

But why an RJ-11?… pic.twitter.com/0JrDd5GyK1

— Shane Battye (@shanebattye) September 21, 2019