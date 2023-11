The Game Awards 2023 – Was wird das “Spiel des Jahres”?

Alle Jahre wieder stellt sich die große Frage: Welches Videospiel trägt den Namen “Spiel des Jahres 2023”. Nun, bei den TheGameAwards 2023 gibt es einen klaren Trend hin zu Spielen, die auch wir mit Höchstwertungen in den Tests überschüttet haben.

Zu einem wäre das brandneue Alan Wake 2, dass bei uns eine glatte 10/10 gehamstert hat. Lukas meinte zu dem Titel von Remedy Entertainment, dass er “nahtlos auf dem ersten Teil aufbaut und in allen Belangen verbessert”. Für ihn eines der besten Horror-Spiele des Jahres und eine “würdige Fortsetzung”. Doch hat ein Horror-Titel eine Chance gegen Baldur’s Gate 3 oder das narrative Wunderwerk Marvel’s Spider-Man 2? Und außerdem steht ein Super-Remake von Resident Evil 4 zur Auswahl. Oder sind es doch das Super Mario Bros. Wonder-Wunder, dass alle überrascht hat?

Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, dann sollte dort eigentlich nur ein Name stehen: Tears of the Kingdom. Das neueste The Legend of Zelda macht eigentlich alles richtig. Doch was ist mit Starfield? Die einzige Nominierung, die es für das Rollenspiel von Bethesda gibt, ist eben nur in dieser Genre-Kategorie “RPG”. Als “Game of the Year” eignet sich Starfield nicht, dass hat auch unser Test gezeigt.

Game of the Year

Beste Spiel-Regie

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Beste Erzählung

Beste künstlerische Leistung

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Bester Score und Musik

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Bestes Audio-Design

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4 (Remake)

Bestes Live-Service-Spiel

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy 16

Fortnite

Genshin Impact

Bester Community-Support

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy 16

No Man’s Sky

Bestes Action-Spiel

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Bestes Action-Adventure-Spiel

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4 (Remake)

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Bestes Rollenspiel

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 16

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Bests Sportspiel

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

Bester Multiplayer

Baldur’s Gate 3

Diablo 4

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Bei TheGameAwards.com könnt ihr jetzt an der Abstimmung für die einzelnen Kategorien eure Stimme abgeben.