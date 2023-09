Starfield steht bereits in den Startlöchern. Hier erfahrt ihr, was euch in dem neue Sci-Fi-RPG erwartet.

Starfield ist fertig. Die Entwicklung ist abgeschlossen, die PC-Anforderungen bekannt und der Pre-Download gestartet. Das Sci-Fi-RPG, in dem ihr unzählige Planeten per Raumschiff erkunden könnt, steht also schon in den Startlöchern. Für Vorbesteller und Käufer der Special Edition ist es bereits am 1. September so weit. Für alle anderen – ausgenommen Playstation-Spieler – ist dann schlussendlich am 6. September der Tag gekommen.

Nach Jahren des Wartens und unzähligen Verschiebungen, können Spieler dann tatsächlich in die erste neue Marke der Entwickler Bethesda eintauchen, die das berühmte Studio seit zwanzig Jahren hervorgebracht hat. Die Erwartungen sind dementsprechend groß. Auch wenn Xbox-Chef Phil Spencer unlängst betonte, dass das Rollenspiel eher wie Oblivion und nicht wie Skyrim wird, ist auch das kein Armutszeugnis. Bethesda ist für einige der besten Rollenspiele aller Zeiten verantwortlich. Und wenn es nur um die schiere große geht, könnte Starfield sie alle übertreffen. Denn ambitioniert ist es auf jeden Fall.

Wir haben daher eine Liste mit wichtigen Punkten zusammengestellt, die euch in Starfield erwarten werden. Von Raumkämpfen, den verschiedenen Fraktionen, bis zur Hauptquest und dem Base Building. Hier findet ihr alle wichtigen Details, die das RPG liefern soll. Doch weil das Spiel so groß ist, kratzt diese Liste nur an den Möglichkeiten. Was alles machbar ist, könnt ihr ab dem 6. September nur selbst herausfinden.