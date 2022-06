Sonic the Hedgehog: Dreißigjähriger Rekord gebrochen!

Vor ein paar Tagen hat ein Spieler es tatsächlich geschafft einen Speedrun in Sonic the Hedgehog hinzulegen, wie man es in den letzten 30 Jahren nie gesehen hat. Sämtliche Speedruns dauerten über 9 Minuten. Sehr beachtlich, aber auch herausfordernd für andere Speedrunner.

Sonic the Hedgie

Seit der Veröffentlichung von Sonic the Hedgehog im Jahr1991, war Sonic ist in der Videospielwelt nicht mehr wegzudenken. Das ist auch kein Wunder, schließlich brachte die Reihe die daraus folgte, unter anderem auch die Fortsetzung Sonic the Hedgehog 2 hervor, welches als eines der besten Spiele der 90er gilt.

Die Konkurrenten der 90er

Sonic war der größte Konkurrent von Super Mario. Schließlich war der blaue Igel nicht nur cooler, sondern auch schneller, als sein fetter, schnauzbärtiger Konkurrenz-Konsolen-Kollege. Dieser Geschwindigkeitsrausch des rennenden Igels erregte die Aufmerksamkeit vieler Speedrunner. Dennoch hat es keiner geschafft den ersten Teil in unter 9 Minuten zu unterbieten.

Der Speedrun im Video

Der Speedrun, welcher eandis99 nun vorweisen kann, hat eine unglaubliche Zeit von nur 8 Minuten und 55 Sekunden. In 30 Jahren hat es kein Spieler geschafft Sonic the Hedgehog in unter 9 Minuten zu meistern. Hut ab!

Dieser Speedrun zeugt von unglaublichem Können mit einer Reaktionsgeschwindigkeit die Seinesgleichen sucht. Natürlich werden auch Bugs und Glitches ausgenutzt. Das war für diesen Speedrun auch erlaubt. Dennoch, wer diesen Speedrun schlagen möchte, der hat einiges vor.

Speedrun-Rekord noch vor Sonic Origins

Es ist interessant zu sehen, dass der Rekord noch vor der Veröffentlichung der Spielesammlung Sonic Origins geschehen ist. Schließlich beinhaltet die Sammlung den allerersten Teil der Reihe. Dies wird viele neue und alte Spieler vor die Bildschirme locken und zudem fordern, an diesem Speedrun zu sägen. Auch wenn der aktuelle Weltrekordhalter meint, dass seine aktuelle Speedrun-Strecke nicht schneller zu bezwingen ist, so könnte eine Entdeckung von neuen Bugs und Glitches zu einem schnelleren Durchspielen führen. Die Zeit wird es zeigen.

Sonic ist wieder am Höhepunkt

Überhaupt befindet sich die Marke Sonic the Hedgehog an ihrem Höhepunkt: sei es mit dem Port von klassischen Titel, dem kommenden neuen Abenteuer Sonic Frontiers oder im Kino.

