Zelda: Breath of the Wild – Speedrun-Rekord um 34 Sekunden unterboten

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - (C) Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – für viele Spieler eines der besten und schönsten Spiele, die je gemacht wurden. Ein Grund, warum Zelda-Fans weltweit nach dem Nachfolger schielen – der auf 2023 verschoben wurde. Die meisten Spieler von Breath of the Wild verbringen Stunden um Stunden, um jeden Stein umzudrehen. Speedrunner machen genau das Gegenteil, nur um es so schnell wie möglich durchzuspielen. Und nun hat jemand den neuen Weltrekord gebrochen.

Ein Streamer namens “Player5”. Am 15. Mai hat er einen Weltrekordlauf in The Legend of Zelda: Breath of the Wild unternommen und dafür 24:15 Minuten benötigt. Das sind immerhin 34 Sekunden weniger als der bisherige Rekord. Die “Zeitersparnis” gelang dem Streamer beim Laden des Gleitschirms. Und es einen anderen Trick, der erwähnt wurde.

Breath of the Wild: Neuer Speedrun-Rekord

Wie man das Spiel schneller durch hat? Die Dialogsprache umstellen. Player5 ist der Meinung, dass der Dialog auf Französisch statt auf Englisch angezeigt wird etwa ganze vier Sekunden bringt. Andere Speedrunner in anderen Spielen haben dies bereits öfters behauptet.

Im YouTube-Video wird natürlich jeder Glitch verwendet, wie man sehen kann, um das Spiel so schnell wie möglich zu beenden.

Kommt bald ein neuer Weltrekord?

Was die nächste Zeit betrifft, so ist sich Player5 sicher: Jemand schafft es unter 24 Minuten und 10 Sekunden das Spiel abzuschließen. Unter 24 Minuten müsse man “große Risiken” eingehen.

Es gibt sogar einen Speedrun in Breath of the Wild der zeigt, dass der Spieler gar keinen Schaden genommen hat! Respekt an dieser Stelle.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist für Nintendo Switch und Wii U verfügbar.